Остават два дни до SOLAR с Camelphat

Единици са британските диджеи и същевременно продуценти, които са успели да достигнат номер 1 в американската денс класация, а още по-малко да получат номинация за “Грами“ за своя песен. Такъв е случаят на дуото Camelphat, които са свикнали да разбиват всякакви предварителни очаквания, а само след два дни ще го направят отново в колаборация със SOLAR – събитията за електронна музика, които са привлекли в България някои от най-легендарните имена на световната сцена. Британското дуо идва у нас на 7 юни заедно с Marten Lou – един от най-обещаващите артисти, който изгря след хитовото парче "My Love For You (Yebba's Heartbreak)".

Само след два дни, на 7 юни (петък), SOLAR ще се завърне за първото си събитие за годината в Интер Експо Център. To ще бъде продължение на новата концепция на SOLAR, която започна през 2023 г. и която предоставя на публиката музикално и визуално преживяване с 3D визуализации и движещи се екрани през цялата нощ.

Хедлайнерите на вечерта – Дейв Уилън и Майк Ди Скала, успяват да се задържат на челно място сред резидентите на Ибиса, откакто за първи път започнаха да издават под името Camelphat през 2010 г. Дуото все още се наслаждава на успеха от дебютния си албум „Dark Matter“ през 2020 г. и, разбира се, на „най-излъчваната песен на Белия остров“ „Cola“, която излезе през 2017 г. Дуото издаде втория си студиен албум „Spiritual Milk“ в края на 2023 г.

Няколко месеца след излизането на актуалната продукция Camelphat се завръщат в София заедно с младия френски продуцент и диджей MARTEN LOU за една нощ, изпълнена с качествен музика, впечатляваща мултимедия и незабравима атмосфера.

