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Спортът по тв на 1 юни

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Спортът по тв на 1 юни

Pixabay
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11.00 Мото GР, втора тренировка за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
11.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 2
11.50 Мото GР, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
13.10 Мото Е, първо състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
13.40 Мото 2, Мото 3, квалификация за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.30 Минифутбол, България – Португалия БНТ 3
16.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3
17.00 Мото Е, второ състезание за Гран при на Италия МАХ Спорт 2
19.00 Рали, световен шампионат, Сардиния МАХ Спорт 3
19.00 ВКВ 39, бойно събитие от Великобритания Диема спорт 3
21.30 Бокс, галавечер от Рияд МАХ Спорт 2
22.00 "Борусия" (Д) - "Реал" МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
00.30 Волейбол, Полша – САЩ МАХ Спорт 1
03.30 НБА, "Далас" - "Минесота" Диема спорт 3
04.00 Волейбол, Сърбия – България МАХ Спорт 1

#спорт

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