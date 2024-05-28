Земетресение друсна близо до София
Леко земетресение с магнитуд 2.3 разлюля на 27 км от Ботевград в 14.29 ч.
Трусът е бил на много малка дълбочина от 5 км и не е било усетен или поне не е съобщено до момента.
Това сочи информацията на Сръбската сеизмологична служба, цитирана и от volcanodiscovery.com.
Друго населено място, където може да е усетено земетресението, е село Челопеч, което се намира на 7 км разстояние източно от епицентъра. Същият е бил 10 км от Европоле, както и на 59 км от София, информира ИА Фокус.
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