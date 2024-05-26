Спортът по тв на 26 май
09.30 Формула "Е": Световен шампионат в Шанхай Евроспорт 1
11.15 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
11.30 Тенис, "Ролан Гарос" Евроспорт 2
11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
13.10 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
14.00 Волейбол, Словения – Полша МАХ Спорт 3
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.40 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3
15.00 "Хетафе" - "Майорка" МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2
16.00 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1, Гран при на Монако Диема спорт 3
16.15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 21, мъже Евроспорт 1
16.20 Хокей на лед, малък финал на световното Ринг
17.00 "Лийдс" - "Саутхемптън" Диема спорт 2
17.15 "Селта" - "Валенсия" МАХ Спорт 4
18.00 "Левски" - "Лудогорец" Диема спорт
18.00 Баскетбол, малък финал в Евролигата МАХ Спорт 2
19.00 "Аталанта" - "Торино" МАХ Спорт 3
19.00 "Наполи" - "Лече" Ринг
19.10 Финален плейоф в Нидерландия МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, България – Нидерландия МАХ Спорт 1
20.30 "Локомотив" (Пд) – ЦСКА Диема спорт
20.30 "Черно море" - "Крумовград" Диема спорт 2
20.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
21.00 Баскетбол, финал в Евролигата МАХ Спорт 2
21.20 Хокей на лед, финал на световното Ринг
21.45 "Фрозиноне" - "Удинезе" МАХ Спорт 3
22.00 "Севиля" - "Барселона" МАХ Спорт 4
22.00 Голф: PGA тур, "Чарлс Шуаб Челиндж", четвърти ден Евроспорт 2
22.10 "Емполи" - "Рома" МАХ Спорт 1
01.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1
03.00 НБА, "Далас" - "Минесота" Диема спорт