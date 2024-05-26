Спортът по тв на 26 май

09.30 Формула "Е": Световен шампионат в Шанхай Евроспорт 1

11.15 Маунтинбайк: Световна купа в Нове Место, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1

11.30 Тенис, "Ролан Гарос" Евроспорт 2

11.50 Мото 3, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

13.00 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

13.10 Мото 2, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

14.00 Волейбол, Словения – Полша МАХ Спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.40 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

15.00 "Хетафе" - "Майорка" МАХ Спорт 4

15.00 Мото GP, Гран при на Каталуния МАХ Спорт 2

16.00 Волейбол, Бразилия – Италия МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1, Гран при на Монако Диема спорт 3

16.15 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 21, мъже Евроспорт 1

16.20 Хокей на лед, малък финал на световното Ринг

17.00 "Лийдс" - "Саутхемптън" Диема спорт 2

17.15 "Селта" - "Валенсия" МАХ Спорт 4

18.00 "Левски" - "Лудогорец" Диема спорт

18.00 Баскетбол, малък финал в Евролигата МАХ Спорт 2

19.00 "Аталанта" - "Торино" МАХ Спорт 3

19.00 "Наполи" - "Лече" Ринг

19.10 Финален плейоф в Нидерландия МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, България – Нидерландия МАХ Спорт 1

20.30 "Локомотив" (Пд) – ЦСКА Диема спорт

20.30 "Черно море" - "Крумовград" Диема спорт 2

20.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1

21.00 Баскетбол, финал в Евролигата МАХ Спорт 2

21.20 Хокей на лед, финал на световното Ринг

21.45 "Фрозиноне" - "Удинезе" МАХ Спорт 3

22.00 "Севиля" - "Барселона" МАХ Спорт 4

22.00 Голф: PGA тур, "Чарлс Шуаб Челиндж", четвърти ден Евроспорт 2

22.10 "Емполи" - "Рома" МАХ Спорт 1

01.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1

03.00 НБА, "Далас" - "Минесота" Диема спорт