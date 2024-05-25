СПЕШНО! Търсят кръводарители за блъснато от мотор момиче, което е в тежко състояние
СПЕШНО!
Търсят се кръводарители в София,за момичето,което беше пометено от мотор във вторник на бул. “Васил Левски”,Ваня Казазян,която е с тежка мозъчно-черепна травма.
(В Софийския кръводарителен център)
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Благодаря!
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Може и в Пловдив!!!
Ваня Артин Казазян (37)
София,ИСУЛ,спешно интензивно отделение
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