Цъфтящо чудо: Как правилно да премахнете увехналите цветове на мушкатото

Мушкатото е истинско цъфтящо чудо. С правилните грижи то ще ви радва с неизчерпаем запас от цветове от пролетта до есента. Нуждае се от много слънчева светлина, топлина, вода и хранителни вещества, за да произвежда непрекъснато нови цветове в продължение на много месеци. Перфектният режим за разкрасяване на повечето сортове мушкато включва и редовно отстраняване на увехналите цветове и изсъхналите листа. Експертите на Pelargonium for Europe (PfE) са подготвили няколко ключови съвета за подрязване.

За постигане на перфектен външен вид, оптимално здраве и максимална сила на цветовете, редовното отстраняване на увехнали или повредени цветове или листа е важно по три причини. Първо, мушкатото просто изглежда по-добре. Второ, това предотвратява развитието на болести. Във влажни условия увяхналите цветове и листа са склонни да се слепват, което ги прави идеална среда за развитие на гъбични заболявания. И накрая, отстраняването на увехналите части стимулира образуването на нови цветове. Вместо да отделя енергията си в образуването на семена, мушкатото влага цялата си сила в производството на нови цветове, така че подрязването зарежда растението с още повече цветове.

Единични цветове и чадърчета

Цветовете на мушкатото растат на гроздове, известни като чадъри, които се състоят от голям брой отделни цветове. По правило не всички цветове в един чадър цъфтят по едно и също време, което означава, че някои цветчета в един и същи чадър може вече да са увяхнали, а други още да не са цъфнали. Въпреки че се виждат само няколко завехнали цветчета, много любители на мушкатото смятат, че е срамно да премахнат целия чадър. Ако случаят е такъв, не е проблем да отстраните само отделните цветове, които са започнали да вехнат. Ако обаче имате много мушкато, това може да отнеме доста време. Затова е напълно нормално да премахнете целия чадър. Игнорирането на увехналите цветове и листа за по-дълъг период от време не е препоръчително. При полудвойните и двойните сортове това е по-важно, отколкото при едноцветните мушката.

Отчупване вместо рязане

Не е необходимо да използвате нож или ножица, за да отрежете цветовете и чадърите. Можете лесно да изваждате отделни изсъхнали цветове. Ако цветчетата са повяхнали, но още не са изсъхнали, откъснете ги поотделно в основата. За да отстраните целия чадър, проследете стъблото с два пръста, докато откриете основата на летораста, след което го откъснете срещу посоката на растеж.

Изберете подходящото време

Мушкатото се подрязва по-лесно, когато стъблата са пълни с течност. Обикновено това се случва няколко часа след поливане или проливен дъжд. Говорейки за дъжд: Мушкатата са издръжливи и не изискват особена поддръжка, но бурното и дъждовно време не е точно за тях. Продължителните дъждове и силните ветрове са особено проблематични за сортовете с големи, полудвойни и двойни цветове. Ако не можете да осигурите на мушкатото защитно покритие, премахнете мокрите и повредени цветове и листа възможно най-бързо след период на лошо време.

Самопочистващо се мушкато

Ако не обичате редовно да подрязвате мушкатото, самопочистващите се сортове са добър избор. Те сами се освобождават от избледнелите цветове и обикновено веднага произвеждат нови. Въпреки това увяхналите листа все още трябва да се отстраняват ръчно. Самопочистващите се мушката се срещат предимно сред влачещите се сортове.

