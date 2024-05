Нощта на музеите в София: Къде и какво можем да видим

Френският институт в България, в партньорство с Министерството на културата и Столична община, представя 20-ата Европейска нощ на музеите в София 2024.

На 18 май 2024 г., събота, град София се присъединява към европейския празник с нощна програма в повече от 50 музея и галерии!

Изложби, концерти, работилници, филми, обиколки с екскурзовод – Нощта на музеите е отворена за всички. Заповядайте и споделете тези мигове на откривателство и радост около изкуството със семейството и приятелите си.

Френският институт в България ще отвори вратите на медиатеката между 16:00 и 20:00 ч., за да ви върне в сърцето на XVIII в. с последната част на играта Just Dance 2024, която ще ви накара да танцувате виртуално в замъка Версай. Вход свободен с предварително записване: https://forms.gle/XDrgk6nTzYgi4swEA

По същото време, в 19:00 ч. в зала „Славейков“, по случай Олимпийските и параолимпийските игри в Париж, ще има специална вечер с анимационно кино, посветено на спорта, с късометражните филми „Атлетикус“ и култовия филм „Трио Белвил“.

По време на събитието, за удобство на посетителите, ще има специална атракционна ретро линия, организирана от Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“, съвместно със „Столичен автотранспорт“ ЕАД и Икарус 260 и 250 България. Линията ще се обслужва от възстановените модели Mercedes-Benz O305G, Чавдар 130, Икарус 280 и Икарус 260 и ще свързва музеите в централната градска част с Национален политехнически музей, музей „Земята и хората“ и Национален исторически музей. Автобусите ще тръгват на всеки 20 минути във времето между 18 и 0:30 часа.

1. Swimming Pool, swimmingpoolprojects.org, FB/IG swimmingpoolprojects

бул. „Цар Освободител“ 10, ет. 5 (звънец Swimming Pool) 17:00-21:00 ч.

Омар и скарида на моята чиния… Част 3: Транспорт Изложба на Тодор Рабаджийски и Робин Феникс Уайтхаус. Посетителите ще могат да разгледат изложбата в присъствието на артистите и лично от тях да разберат повече за работата им.

2. АСТРИ Галерия astrygallery.com, FB/ AstryGallery IG/ galleryastry

ул. „Цар Самуил“ 34

16:00 – 22:00 ч. CARPE DIEM – живопис на Георги ЩЪРБЕВ 16:00 – 18:00 ч. в двора на галерията – „Изкуство Изненада“ с Марианжела Атанасова: ателие акварел от 13 до 99 г. с предварително записване на тел. 0885 230 717 или astrygallery.com | Акция АБСТРАКТНО на Бисер ЛАЗАРОВ – живопис 19:00 – 22:00 ч. Джаз на живо с Илия ЛАЗАРОВ и формация.

3. Аукционна къща ЕНАКОР, enakor.com

ул. „Денкоглу“ 30

18:00 – 22:00 ч. Постоянна експозиция. Картини, икони, антикварни мебели и предмети от постоянната експозиция на галерията, както и всичко от последния търг на аукционната къща от 16-ти май 2024 г.

4. Галерия Академия, nha.bg, FB/nha.bg, IG/national_academy_of_art

ул. „Шипка“ 1

11:00 – 23:00 ч. Кирил Божков. Акварелни портрети. Кирил Божков е световно признат майстор на акварела, професор по живопис и композиция. За първи път представя изложба само с акварелни творби. Преобладаващият сюжет е портретът – популярния образ на неговата майка, портрети на съпругата и сина му, и дори няколко портрета на модели от НХА.

5. Галерия „Васка Емануилова“, филиал на СГХГ veg.sghg.bg vaska.emanouilova sofiacityartgallery

бул. „Янко Сакъзов“ 15 (на гърба на парк „Ген. Вл. Заимов”) 18:00 – 23:30 ч. Изложба „Ре/-Еволюция на жените. Смяна на ролите“.

6. Галерия Ракурси rakursi.com, FB/ gallery.rakursi, IG/ rakursiartgallery

ул. „Хан Крум“ 4А

12:00 – 21:00 ч. Изложба НАСКО Х., ЛЕТЯЩИЯТ ОХЛЮВ И МЕХАНИЗМИТЕ на Атанас Хранов, в която художникът сглобява своя свят от преживявания и прозрения.

7. Plus 359 Gallery, plus359gallery.com, FB/IG plus359gallery

ул. „Галичица“ 13А

14:00 – 23:00 ч. „Let your hair down, Изложба на Слава Георгиева (24.04 – 24.05), куратор: Бояна Джикова 20:00 ч. Тур на изложбата.

8. Галерия LITTLE BIRD PLACE littlebirdplace.com, FB/ littlebirdplace,, IG/ little_bird_place

ул. „11-ти Август“ 7

13:30 – 22:00 ч. ЗАЗЕМЯВАНЕ – изложба – живопис на Петя Денева, куратор: Станислава Николова.

17:00 – 22:00 ч. Среща-тур с художника Петя Денева.

9. Галерия Аросита arosita.info, FB/ArositaGallery, IG/arosita_gallery

ул. „Врабча“ 12Б

17:00 – 21:00 ч. Феникс Върбанов SWELL (16-31.05.2024) Израснал в мултикултурна и артистична среда, работите на автора са мост между западната и китайската култура.

17:00 до 19:00 ч. – Пърформанс: Златка Яръмова – Транслитерация / Превод в мълчание

10. Галерия на открито на Столична община

Градина „Кристал“

00:00 – 24:00 ч. „Южнославянски кописти и скриптории от IV век“ БАН. Изложбата показва как са работили средновековните кописти, какви са били най- представителните писачи и как може да се изследват техните почерци.

11. Галерия на открито на Столична община

Градска градина

00:00 – 24:00 ч. Документална изложба „200 години от създаването на Рибния буквар.

12. Галерия на открито на Столична община

Мост на влюбените

00:00 – 24:00 ч. Изложба на спортния фотограф Любомир Асенов. Представя най-запомнящите се моменти за българския спорт от Олимпийските игри в Токио, Европейските олимпийски игри в Краков, както и индивидуални изяви на родни спортисти в големи международни форуми.

13. Галерия на открито на Столична община

НДК – кино Кабана

00:00 – 24:00 ч. „Под обектива“ Боарон БГ ЕООД, Информационно-образователна изложба „Под обектива: Полените – причинители на алергия“

14. Галерия СБХ – Шипка 6 sbh.bg, FB/ Съюз на българските художници СБХ / Union of Bulgarian Artists UBA

ул. „Шипка“ 6

11:00 – 24:00 ч. P.S. Милко Божков. Живопис – Авторът е един от художниците, създаващи облика на визуалните изкуства в България от 70-те години на ХХ век до днес. | София комикс експо / 2024 – Исторически комикси на български автори от 20-те години на ХХ век до днес и художници от Румъния и Сърбия.

15. Галерия Синтезис photosynthesis.bg, FB/gallerysynthesis.bg, IG/synthesisgallery.sofia

бул. „Васил Левски“ 55

10:00 – 24:00 ч. „THE HEAVENS“ – Изложба на ПАОЛО УУДС и ГАБРИЕЛЕ ГАЛИМБЕРТИ. Мащабен артистичен проект с критичен поглед към офшорните зони, който съчетава фотография с дългосрочно журналистическо разследване, финансови анализи и инфографики. 16:00 ч. Кураторски тур в изложбата с Надежда Павлова.

16. Галерия Слон, slongallery.com

ул. „Уилям Гладстон“ 12

18:00 – 23:00 ч. Изложба Пролет 24.

17. Галерия Структура structura.gallery, FB/IG structuragallery

ул. „Кузман Шапкарев“ 9

18:00 – 23:00 ч. Клас Клустербор. Слънчеви пейзажи.

18. Charta Gallery chartagallery.com, FB/IG charta.art.gallery

ул. „Врабча“ 12

15:00 – 23:00 ч. In the shade of the ceiling, Изложба на Асен Янев (16.05 – 12.06.2024) 20:00 ч. Разговор с артиста.

19. Галерия-музей „Дечко Узунов“, филиал на СГХГ dug.sghg.bg, FB/Галерия музей Дечко Узунов

sofiacityartgallery ж.к. Изгрев, бул. „Драган Цанков“ 24

18:00 – 23:30 ч. Програма Наследство – Изложба ДЕЧКО УЗУНОВ. СВЕТСКО МОНУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО 125 години от рождението на художника.

20. Държавен културен институт Къща музей „Панчо Владигеров“ vladigerov.org, FB/vladigerov.org

кв. Лозенец, ул. „Якубица“ 10

Еспозиционна зала 17:00 – 23:00 ч. Постоянна експозиция: „Жизнен и творчески път на Панчо Владигеров“

19:30 ч. „Вокално-клавирни пътешествия“ – концерт на Христина Трайкоска (сопран) и Петя Станева (пиано). В програмата: Моцарт, Верди, Пучини, Росини, Георги Златев-Черкин, Димитър Ненов, Панчо Владигеров, Атанас Атанасов.

Ограничен капацитет – 35 места. По време на концерта от 19:30 ч., влизането и излизането на посетители ще бъдат ограничено.

21. Държавна агенция „Архиви“ – изложбена зала „Архиви“

archives.government.bg, FB/BulgarianArchives, IG/archives_state_agency_bulgaria

ул. „Московска“ 5

17:00 – 24:00 ч. Модата в огледалото на едно столетие (1850-1950 +)

22. Национален музей „Борис Христов“, borischristoff.com, FB/BorisChristoffMuseum

ул. „Цар Самуил“ 43

18:00 – 22:30 ч. САМО ДИВИ, изложба на АНТОНИЯ МАРИНОВА | CRAZY Фотография, фотографика с куратор ДОНКА НАЛБАНТОВА | Откриване на ХХ Фестивал на изкуствата „Борис Христов“

19:00 ч. МУЗИКАЛЕН МАРАТОН с младите таланти на Нов български университет. В програмата: Арии и ансамбли от мюзикъли, инструментална класика и съвременна музика ВХОД С ЖИВО ЦВЕТЕ ЗА ГРАДИНАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

23. Музей на Нов български университет museum.nbu.bg, FB/Музей на Нов български университет, IG/nbu.museum

НБУ, ж.к. Овча купел, ул. „Монтевидео“ 21

11:00 – 16:00 ч. Български писатели: образи и сцени.

1960-2002. Фотографска изложба на Георги Панамски Изложбата е придружена от едноименен каталог, съдържащ над 200 снимки от архива на Георги Панамски.

24. Национален Mузей „Земята и хората“, earthandman.org, FB/earthandman, IG/Earth and Man National Museum,

Виртуална разходка: bit.ly/3dBnAQ3

бул. „Черни връх“ 4

18:00 – 23:00 ч. Всички постоянни експозиции на Музея. | Временни изложби: „Умни минерали за умни телефони“, „Зелената приказка на камъка“, „В чудния свят на конкрециите“ и „Нови постъпления 2023“ | Концерт на тръбен орган.

25. Национален антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките iempam.bas.bg | nambg.com, FB/NacionalenAntropologicenMuzej

бул. „Цариградско шосе“ 73

18:00 – 23.30 ч. Гостуваща изложба „Богове, символи и древни знаци“ – Регионален исторически музей – Враца | Демонстрация на спортни клубове по УШУ; Анахата йога клуб | Антропологична работилница | Биоимпеданс – измерване | Работилница с бусинска керамика | Ателие по родословие | Навременна профилактика. Чудният свят на паразитите.

21:30 и 22:30 ч. Обиколка на музея със специлиазирана беседа с гид.

26. Национален археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН),naim.bg, FB/archinstitutebg, IG/naimban_

пл. „Атанас Буров“ 1 18:00 – 24:00 ч. (последен вход в 23:30 ч.) Постоянна експозиция на Национален археологически музей: зала „Праистория“, зала „Трезор“, Централна зала, зала „Средновековие“.

27. Национален военноисторически музей militarymuseum.bg, FB/NationalMuseumOfMilitaryHistory

ул. „Черковна“ 92

18:00 – 23:00 ч. Вход свободен за постоянната хронологична експозиция

19:00 – 20:00 ч. Концерт на Гвардейския представителен духов оркестър 21:00 – 23:00 ч. Кино в Музея.

28. Национален етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН), nembg.com, FB/NationalEthnographicMuseum

пл. „Княз Александър І“ 1

19:00 – 24:00 ч. „130 години Народен музей“, „Пътят до трапезата“, „Бежанци“.

29. Национален исторически музей

historymuseum.org NationalMuseumOfHistoryBulgaria

Бояна, ул. „Витошко лале“ 16

9:30 -23:00 ч. (музеят затваря в 24:00 ч.) „Дуранкулак. 50 години археологически проучвания“, „Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2023″

11:00 – 16:00 ч. Безплатни тематични беседи

20:00 – 21:00 ч. „Музикална разходка във времето“ (песни на български, френски, италиански, испански и др. езици) с Надя Тончева – глас и пиано

10:00 – 21:00 ч. Платени тематични ателиета в Музейния образователен център.

30. Национален литературен музей, къща музей „Иван Вазов“

nlmuseum.bg, nlmfond

ул. „Иван Вазов“ 10

18:00 – 22:00 ч. Постоянна експозиция

31. Национален литературен музей, къща музей„Никола Й. Вапцаров“, nlmuseum.bg, FB/N.Vaptzarov1956

ул. „Ангел Кънчев“ 37

18:00 – 22:00 ч. Постоянна експозиция.

32. Национален литературен музей, къща музей „Пейо К. Яворов“ nlmuseum.bg, FB/nlmfond

ул. „Г. С. Раковски“ 136

18:00 – 22:00 ч. Ще бъдат допускани до 10-12 души едновременно. Постоянна битова експозиция.

33. Национален литературен музей, къща музей „Петко и Пенчо Славейкови“, nlmuseum.bg, FB/nlmfond

ул. „Г. С. Раковски“ 138, ет. 1

18:00 – 22:00 ч. Постоянна битова експозиция.

34. Национален политехнически музей, polytechnic-museum.com, FB/NPTMsofia

ул. „Опълченска“ 66

18:00 – 22:00 ч. Разглеждането на музея приключва в 22:30 ч. Тематична изложба „310 години пишеща машина“ (визуална история) | Художествена изложба „Полифония и техника-динамичен диалог“, картини на художника Вили Николов

От 18:00 и 20:00 ч. „Физика в действие“ – експерименти, които вдъхновяват и образоват. Вход със закупен билет на стойност 10 лв.

35. Национален природонаучен музей при БАН, nmnhs.com, FB/nmnhs nmnh_sofia

бул. „Цар Освободител“ 1

10:00 – 17:30 и 18:00 – 23:00 ч. Постоянната експозиция на Националния природонаучен музей при БАН представя биологичното и минералогично разнообразие на Земята, както и единствените у нас проби от Луната и метеоритни находки от Марс. #Опрашителите, без които не можем

10:00 – 12:00 ч. Занимания за ученици

13:00 – 14:00 ч. „Научно кафене“ за студенти и възрастни

16:30 – 17:30 ч.„Пътуващият кошер“: любопитни срещи със света на пчелите за най-малките.

36. Национална галерия / Двореца, nationalgallery.bg, FB/NationalGalleryBulgaria, IG/nationalgallerybg

пл. „Княз Александър I“ 1 1

9:00 – 24:00 ч. Юбилейна изложба на Васил Чакъров | Дворецът за изкуството | Прожекции на филми за художници

21:00 ч. Тур в изложбата на Васил Чакъров.

37. Национална галерия / Квадрат 500, nationalgallery.bg, FB/NationalGalleryBulgaria, IG/nationalgallerybg

пл. „Св. Ал. Невски“, ул. „19-ти февруари“ 1

19:00 – 24:00 ч. Франц фон Щук | Калина Тасева (1927 – 2022) | „Изповедта на Апостола“ мултимедийна експозиция (вход от бул. „Васил Левски“ 95)

19:00 ч. Aтелие за деца

20:00 ч.Tур в изложбата на Калина Тасева 21:00 ч. Tур за Иван Мърквичка в зала 1

22:00 ч. Tур в изложбата на Франц фон Щук

22:30 ч. Tур за символизма в зала 25

38. Национална галерия / Музей за християнско изкуство nationalgallery.bg NationalGalleryBulgaria

nationalgallerybg

пл. „Св. Александър Невски“, крипта на храм-паметника „Св. Александър Невски“

19:00 – 22:00 ч. Постоянна експозиция.

39. Национална галерия / Музей на изкуството от периода на социализма,nationalgallery.bg, FB/museumofartfromthesocialistperiod

кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ 7

19:00 – 24:00 ч. ОТ ВЕСТНИКА ДО МУЗЕЯ. Български карикатури от периода 1944 – 1989 г.

20:00 ч. Tур в изложбата.

40. Национална галерия / Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство, nationalgallery.bg, FB/NationalGalleryBulgaria, IG/nationalgallerybg

бул. „Черни връх“ 2

19:00 – 24:00 ч. СКОК. Творби от колекцията на Дарик радио.

41. Работилничка за приложни изкуства, FB/Работилничка за приложни изкуства, IG/rabotilnichkata.za.izkustva

Южен парк, ул. „Химитлийски проход“ 3, Жълтата къща

13:00 – 20:15 ч. Ателиета по керамика за деца и възрастни: 1) 13:00 -14:00 2) 14:15 -15:15 3) 15:30 -16:30 4) 16:45 -17:45 5) 18:00 -19:00 6) 19:15 -20:15

Включването в групите става с предварително записване до 17.05. на тел.: 0898 583 267.

42. Регионален исторически музей – София sofiahistorymuseum.bg, FB/regionalhistorymuseumsofia

пл. „Бански“ 1

12:00 – 23:00 (последен час на влизане 22:30 ч.) Иван Минков – „Изящество от метал“, зала „Временни изложби“, партерен етаж | 10-та юбилейна изложба „Археология на София и Софийско 2023“ с ретроспекция, зала „Временни изложби“, ет. 1 |

Реката на забравата, изложба на Христина Костова, зала за временни изложби „При куполите“ | Обиколки с екскурзовод на обектите на музея.

43. Триъгълна кула на Сердика, филиал на Регионалния исторически музей – София sofiahistorymuseum.bg, FB/TriangularTowerofSerdica

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16

12:00 – 23:00 (последен час на влизане 22:30 ч.) „Причини“ изложба с фотографии на Ивелина Берова. Изложбата представя две концептуални серии – „Майката Земя“ и „Метаморфози“

12:00 – 23:00 ч. Представяне на дигиталната 3D графична реконструкция на Триъгълна кула на Сердика – интерактивна виртуална реалност, при която посетителят може да извършва различни дейности във виртуална среда, използвайки VR очила.

44. АККК „Сердика“, филиал на Регионалния исторически музей – София, FB/ancientserdica

пл. „Независимост“ 1; бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2

12:00 – 23:00 (последен час на влизане 22:30 ч.)

16:00 – 22:00 ч. 4-то издание на фестивала

„С АРОМАТ НА РОЗА“ СОФИЯ 2024 В програмата: Oт Националния дворец на децата: Детска вокална група „Сладки пуканки“, Студио за модерен балет „Цветни мечти“, театрално – музикално изпълнение и музикална пантомима | Танцова програма kлуб „Споко“ | Музикална програма от Гръцко – българско сдружение „Аристотел“, Гръцко сдружение „Ста хромата тис парадосис“ Атина, The cultural association „Apamia“, Nea Moundania – Halkidiki Greece | Общо хоро от участници и публика.

45, Софийска градска художествена галерия, sghg.bg, FB/sofiacityartgallery, IG/sofiacityartgallery

ул. „Ген. Гурко“ 1, вход откъм ул. „Княз Ал. Батенберг“

13:30 – 23:30 ч. Изложба „Дечко Узунов. Художникът. 125 години от рождението“ – зала 1 и 2 | етаж 2 „Като шепот (Поетично политическо)“. Изложба Съвременно изкуство.

46. Френски институт в България institutfrancais.bg, FB/InstitutFrancaisdeBulgarie, IG/if_bulgarie

пл. „Славейков“ 3

16:00 – 20:00 ч. В медиатеката: „Една нощ във Версай“ танцуваме виртуално с играта Just Dance 2024 за Нинтендо Суич

19:00 ч. Вечер на френските анимации на спортна тематика с 3-ти сезон на късометражните „Атлетикус“ на Никола Дево и „Трио Белвил“ на Силвен Шоме. Вход с билети.

47. СБХ – Зала „Райко Алексиев“, sbh.bg, FB/Съюз на българските художници СБХ / Union of Bulgarian Artists UBA

ул. „Раковски“ 125

11:00 – 24:00 ч. „Петър Дочев (1934 – 2024) – живопис. Художник, съизмерим с върховете в световното съвременно изкуство с неговата нефигуративна живопис, с почти монохромни композиции в черно – графитена гама, сиво и златисто.

48 Къща музей „Вера Недкова“, nationalgallery.bg, FB/NationalGalleryBulgaria, IG/nationalgallerybg

ул. „11-ти август“ 2, ет. 2

18:00 – 21:00 ч. Надежда Олег Ляхова – СЪХРАНЕНИЕ

20:00 ч. Tур с авторката.

49. ONE Gallery onegallery.eu, FB/onecontemporary, IG/one_gallery_sofia

ул. „Дякон Игнатий“ 1А

18:00 – 24:00 ч. Красимир Кръстев-RASSIM® – Недовършени творби. Изложбата представя недовършените живописни творби и рисунки на българския художник Красимир Кръстев-RASSIM®, създадени в периода от 2008 г. до днес. Посетете ONE Gallery The Café.

50. Галерия 111

пл. „Славейков“ 7 (в безистена)

17:00 – 23:00 ч. „Живопис Не Живопис“ – Ангелика Радева, Златин Орлов, Калия Калъчева. Среща и разговор с артистие.

51. BECA Center of Visual Storytelling, beforecreating.com,FB/IG beforecreating

бул. „Васил Левски“ 57 (входа отстрани на сградата)

20:00 – 24:00 ч. Дебютна фотографска изложба „Хирон“ на Ивайло Груев

19:00 – 20:00 ч. Официално откриване в присъствието на автора и представяне на едноименна фотографска книга, бар „Synthesis“. BECA Center of Visual Storytelling е пионерско начинание в България и цели да предостави цялостна платформа, която обхваща обучение по фотография, творчески инициативи и издателска дейност.

52. Културно пространство Бобина, bobbina.org, IG/ bobbina_cs и theartistatplay

ул. „Триадица“ 5А, влиза се през входа на сградата

18:00 -24:00 ч. The Artist at Play Vol. Momentum. The Artist at Play e oбщност от млади и неутвърдени артисти, която предоставя пространство за експерименти, срещи, споделяне и взаимно израстване. През месец май деветима артисти представят своите интерпретации на темата „Инерция“.

53. ДОМ Концептуално Пространство, FB/dom177m2, IG/dom_concept_space

ул. „Петър Парчевич“ 49А

12:00 – 21:00 ч. ЕДНА ИСТОРИЯ НЕ Е ДОСТАТЪЧНА. Порцеланови изделия, колажи, картини и бижута от арт семеен поп-ъп формат Стефан, Силвия и Петя Георгиеви.

54. Галерия ПАРИЖ, gallery-paris.com, FB/galleryparis, IG/galeria.paris

ул. „Цар Самуил“ 47

17:00 – 22:00 ч. Майстори на реализма: „Натюрмортът и отвъд него“, обща тематична изложба, живопис.

55. Гьоте-институт България, goethe.de/ins/bg/bg/, FB/goetheinstitut.bulgarien, IG/goetheinstitut_bulgarien

ул. „Будапеща“ 1

18:00 – 22:00 ч. Галерия на Гьоте- институт: „Невротичният балет на красотата и разрухата“, художник Надежда Георгиева (Германия/ България), куратор Весела Ножарова | Библиотека на Гьоте-институт: Komplett Kafka. Изложба на немски език за Франц Кафка, насочена към хора, изучаващи немски

20:00 ч. Среща с Надежда Георгиева и куратора Весела Ножарова.

56. Посолство на Република Италия в България, Италиански културен институт в София, iicsofia.esteri.it/bg, FB/IICSOFIA

На оградата на ъгъла на ул. „Париж“ 2Б и бул. „Цар Освободител“

00:00 – 24:00 ч. Изложба „100 вази на италианския дизайн. Създаване на качество: приобщаване, иновации и устойчивост в дизайна“ – 17 изложбени пана, които илюстрират историята, произведенията и най-значимите аспекти на вазите на италианските дизайнери на ХХ век.

57. Галерия Punta и галерия POSTA, FB/puntagallery, postaspace.org

Punta, ул. „Дунав“ 13

Posta, бул. „Дондуков“ 34

15:00 – 24:00 ч.: Никой няма да ти даде това, което мога да обещая. Самостоятелна изложба на Вероника Десова. Куратор: Викенти Комитски

58. Phine, fotofabrika.org, FB/fotofabrika.festival, IG/fotofabrika_festival

ул. „6-ти септември“ 37

18:00 – 23:00 ч., свободен достъп, капацитет: 35 души : ФотоФабрика представя: Пиер Гонор, In Memoriam – непоказвани оригинали на Пиер Гонор, дарени лично от него на фотографския фестивал ФотоФабрика.

59. Галерия Ателие 28

ул. „Ангел Кънчев“ 28

16:00 – 22:30 ч.

Изложба на J.PANK – Back to Romance

60. HOSTGALLERY, host.gallery / FB: hostgallery, IG/hostgallery

бул. „И.Е.Гешов“ 102

15:30 – 22:00 ч.: Изложба: Венцислав Занков – ТРЕНИРОВКИ

61. Галерия Артмарк, artmark.bg

ул. „Кузман Шапкарев“ 1

19:00 – 00:00 ч.

Изложба Любен Зидаров (1923-2023)

62. Музеи на СУ „Св. Климент Охридски“

бул. „Цар Освободител“ 15

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

18:00 – 23:00 ч. / Южно крило, 5 етаж

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Музей по палеонтология

18:00 – 23:00 ч. / Северно крило, 5 етаж

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Музей на Софийския университет

18:00 – 23:00 ч. / Северно крило, 5 етаж

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Централна университетска библиотека

18:00 – 22:00 ч. / двора на Ректората

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Музейна експозиция за история на радиото в България „Проф. Веселин Димитров“

18:00 – 22:00 ч. / ул. Московска № 49, сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации