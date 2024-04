Най-търсени са шивачките, не ни трябват повече IT специалисти

Над 40% от висшистите не работят на позиция, която изисква висше образование, посочи Зорница Славова. Работодателите заявяват, че в следващите 12 месеца планират да назначат близо 270 хиляди работници.

"Най-много ще се търсят машинни оператори и шивачи. Предимно хора, които работят в промишлеността. Това е по проучване на Агенцията по заетостта сред работодателите. Важно е образованието да отговаря на това, което се търси на пазара на труда. Има доста разминаване в това, което се учи, с това, от което има нужда пазарът на труда. Над 40% от висшистите не работят на позиция, която изисква висше образование", коментира за Bulgaria ON AIR Зорница Славова, която старши икономист от Института за пазарна икономика.

Структурната безработица в страната се задълбочава и работодателите не могат да намират нужните кадри, алармира тя.

"През последните години в IT специалностите професионалното образование започна да приема много ученици в професии, които са свързани с програмирането. Но IT секторът забавя търсенето, а огромна част от приема е за IT специалисти. Виждаме раздут прием в IT специалностите", подчерта още Славова в "България сутрин".

Тя обърна внимание, че целта на професионалното образование е да подготвя кадри, които директно от чина да се вливат в икономиката и да са подходящо подготвени. Но през последните години професионалното образование е изгубило много от имиджа си.

"Половината ученици в България учат професионално образование. Няма професионална ориентация на учащите в професионални гимназии. Голяма част от децата просто са приети там", даде пример Славова.

По думите ѝ всяка година по 4000 деца започват да се обучават в хотелиерството и ресторантьорството.

"На бизнеса му трябват повече сервитьори и бармани, а не хотелиери и ресторантьори. Хотелиерството и ресторантьорството са най-разпространени в Северозападна България, където секторът не е развит. Те или трябва да си намерят друга работа, или вкупом да мигрират към туристическите дестинации", заяви Славова.

Според нея е изумително, че не се проследява реализацията на завършилите дадена специалност. Няма реална заинтересованост от управляващите, завърши събеседникът.