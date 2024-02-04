Спорт по тв на 4 февруари

10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шамони, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, жени Евроспорт 1

12.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, жени Евроспорт 2

12.45 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, жени Евроспорт 2

13.00 Баскетбол, „Миньор“ - „Ямбол“ МАХ Спорт 2

13.30 „Торино“ - „Салернитана“ Ринг

13.30 Баскетбол, "Реал" -"Жирона" Диема спорт 2

13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шамони, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.00 „Мидълзбро“ - „Съндърланд“ Диема спорт

14.00 „Монако“ - „Льо Авър“ Нова спорт

14.30 „Падерборн“ - „Фортуна“ Диема спорт 3

15.00 „Виляреал“ - „Кадис“ МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1

15.15 Колокрос: Световен шампионат в Табор, мъже Евроспорт 2

15.30 „Алкмаар“ - „Фейенорд“ МАХ Спорт 2

16.00 „Наполи“ - „Верона“ МАХ Спорт 3

16.00 "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем" Диема спорт 2

16.00 „Челси“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт

16.00 „Борнемут“ - „Нотингам“ Нова спорт

16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 1

16.30 „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3

17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап, мъже Евроспорт 2

17.15 „Осасуна“ - „Селта“ МАХ Спорт 4

18.00 Волейбол, „Славия“ - „Марица“ БНТ 3

18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

18.05 „Брест“ - „Ница“ Нова спорт

18.30 "Арсенал" - "Ливърпул" Диема спорт 2

18.30 „Лайпциг“ - „Унион“ Диема спорт 3

19.00 „Аталанта“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, „Пиаченца“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 2

19.30 „Бетис“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Валенсия“ Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 „Атромитос“ - ПАОК Диема спорт 3

21.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1

21.45 „Интер“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

21.45 "Лион" - "Марсилия" Диема спорт 2

22.00 „Реал“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4

22.00 НФЛ, Про боул МАХ Спорт 2

22.30 НБА, „Вашингтон“ - „Финикс“ Диема спорт

01.00 НБА, „Маями“ - „ЛА Клипърс“ Диема спорт 3

03.00 Наскар, „Сблъсъкът“ МАХ Спорт 1



