Спорт по тв на 4 февруари
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шамони, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гармиш - Партенкирхен, супер Г, жени Евроспорт 1
12.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, жени Евроспорт 2
12.45 Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, „Миньор“ - „Ямбол“ МАХ Спорт 2
13.30 „Торино“ - „Салернитана“ Ринг
13.30 Баскетбол, "Реал" -"Жирона" Диема спорт 2
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шамони, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.00 „Мидълзбро“ - „Съндърланд“ Диема спорт
14.00 „Монако“ - „Льо Авър“ Нова спорт
14.30 „Падерборн“ - „Фортуна“ Диема спорт 3
15.00 „Виляреал“ - „Кадис“ МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1
15.15 Колокрос: Световен шампионат в Табор, мъже Евроспорт 2
15.30 „Алкмаар“ - „Фейенорд“ МАХ Спорт 2
16.00 „Наполи“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
16.00 "Манчестър Юнайтед" - "Уест Хем" Диема спорт 2
16.00 „Челси“ - „Уулвърхемптън“ Диема спорт
16.00 „Борнемут“ - „Нотингам“ Нова спорт
16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 1
16.30 „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ Диема спорт 3
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап, мъже Евроспорт 2
17.15 „Осасуна“ - „Селта“ МАХ Спорт 4
18.00 Волейбол, „Славия“ - „Марица“ БНТ 3
18.00 Ски скокове: Световна купа във Вилинген, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.05 „Брест“ - „Ница“ Нова спорт
18.30 "Арсенал" - "Ливърпул" Диема спорт 2
18.30 „Лайпциг“ - „Унион“ Диема спорт 3
19.00 „Аталанта“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Пиаченца“ - „Перуджа“ МАХ Спорт 2
19.30 „Бетис“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
19.30 Баскетбол, „Барселона“ - „Валенсия“ Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 „Атромитос“ - ПАОК Диема спорт 3
21.00 Снукър: Германия Мастърс, финал Евроспорт 1
21.45 „Интер“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
21.45 "Лион" - "Марсилия" Диема спорт 2
22.00 „Реал“ - „Атлетико“ МАХ Спорт 4
22.00 НФЛ, Про боул МАХ Спорт 2
22.30 НБА, „Вашингтон“ - „Финикс“ Диема спорт
01.00 НБА, „Маями“ - „ЛА Клипърс“ Диема спорт 3
03.00 Наскар, „Сблъсъкът“ МАХ Спорт 1
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