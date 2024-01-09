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Почина известният журналист Любомил Лазаров

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Почина известният журналист Любомил Лазаров
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Почина журналистът от Пловдив Любомил Лазаров. Той е бивш директор на радио „Веселина“, някогашен водещ на предаването „Телевизионен омбудсман“ по „Пловдивска обществена телевизия“ и ексдиректор в „Нова българска телевизия“.

„От името на цялото семейство с безкрайна болка Ви съобщаваме, че на 8.01.2024 г. почина Любомил Лазаров.

Ще ни липсва неговата усмивка, любов и подкрепа! Бог да го прости и светла да е неговата памет“, написаха близките му във Фейсбук.

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