Почина известният журналист Любомил Лазаров

Почина журналистът от Пловдив Любомил Лазаров. Той е бивш директор на радио „Веселина“, някогашен водещ на предаването „Телевизионен омбудсман“ по „Пловдивска обществена телевизия“ и ексдиректор в „Нова българска телевизия“.

„От името на цялото семейство с безкрайна болка Ви съобщаваме, че на 8.01.2024 г. почина Любомил Лазаров.

Ще ни липсва неговата усмивка, любов и подкрепа! Бог да го прости и светла да е неговата памет“, написаха близките му във Фейсбук.