Почина актьорът Дейвид Сол от сериала "Старски и Хъч"

Актьорът Дейвид Сол, познат с участието си в популярния сериал "Старски и Хъч" от 70-те години, почина на 80-годишна възраст, съобщиха световните осведомителни агенции.

Съпругата на актьора Хелън Снел обяви новината за смъртта на Сол в петък.

Дейвид Сол изигра ролята на детектива Кен "Хъч" Хъчинсън в сериала "Старски и Хъч". Партнираше му Пол Майкъл Глейзър в ролята на детектива Дейвид Старски. На върха на славата си Сол изпя хита Don't Give Up on Us, който оглави музикалните класации, предаде БТА.

Актьорът живееше във Великобритания от дълги години и имаше няколко театрални участия.