Гарантиран смях: Вижте близо 300 от най-странните имена в България

Списък с близо 300 най-чудновати и странни имена в България, събрани от едноименна група във Фейсбук, публикува petel.bg.

Ето ги и тях:

1.Аврора Спартакова Керемергиева

2.Автономка Торимацова

3.Автономка Шестакова

4.Аделаид Димитров

5.Аида Пелтекова

6.Алеман Клюсов

7.Анна Кокошкова

8.Ария Тодорова

9.Арсени Чанталиев

10.Африкан Симеонов

11.Ахил Карамузов

12.Богослов Данданов

13.Бончук Андонов

14.Босилчо Кърков

15.Братухчо Въчев Братухчев

16.Бригадир Цветков

17.Брилянт Иванов

18.Букетка Градинарова

19.Буря Куртакова

20.Бърза Кехайова

21.Бърза Куршумова

22.Вангелуда Иванова

23.Ваньоздрав Яназов

24.Васил Бамбурски

25.Ведрина Чанлиева

26.Великан Тодоров

27.Венчо Жилков

28.Веселазасмяна Тодорова

29.Ветлогин Колчев

30.Видол Порязов

31.Винету Келешев

32.Вовеки Веков Иванов

33.Вино Генов

34.Врабчо Врабчов

35.Галилей Хайверов

36.Генчо Бърборков

37.Георги Дришльов

38.Георги Макаронски

39.Гита Пътечкова

40.Гица Стришкова

41.Господин Количков

42.Господинка Баджакова

43.Грамен Принов

44.Гранит Ангелов

45.Грамофонка Николова

46.Графиня Скринска

47.Грозьо Мазников

48.Груд Бодуров

49.Грудка Кецова

50.Гугутка Недялкова

51.Гуца Контопишева

52.Гъдьо Гъдев

53.Гъркиня Янкова

54.Гъргурин Китов

55.Гьончо Горчев Гьоков

56.Даниела Белоконска-Вражалска

57.Дар Донков

58.Делчо Кукуряшков

59.Дечко-Ради Симеонов

60.Джанка Таралингова

61.Дима Златнотенджерова

62.Димитър Вампиров

63.Димитър Печикамъков

64.Доброелена Семова

65.Дойничка Многознаева

66.Драгни Балахуров

67.Дренка Цървулкова

68.Дроздостой Стоянов

69.Дъга Динева

70.Дюля Пендова

71.Евденчо Милачков

72.Европ Европов Кирилов

73.Едисон Йорданов

74.Елена Пищовколева

75.Еленко Тикьов

76.Елесия Сайдерова

77.Елисавет Ъков

78.Естислав Площаков

79.Етиен Мангъров

80.Етко Хвърчилков

81.Жана-Дарк Илиева

82.Жан Еленков

83.Желан Борсуков

84.Желгъзко Ванков

85.Жоржиен Дзезов

86.Заварин Ждраков

87.Зайо Заев

88.Захаринка Мазнева

89.Здравец Ручейски

90.Зелка Пръвчева

91.Златохрист Месаров

92.Идеал Тухчиев

93.Изгрев Топков

94.Изографил Яков

95.Иконом Иликьов

96.Исперих Бурханларски

97.Испиридон Вражалски

98.Йозо Тутурилов

99.Йоланта Делибозова

100.Капка Кашкавалджиева

101.Касиер Бранков

102.Кимирсен Зенгинов

103.Кинче Кривошапкова

104.Кипрен Зеленски

105.Кирил Пърдачки

106.Кирка Градинарска

107.Кифирка Чупетловска

108.Клечо Клечев

109.Кокона Катърова

110.Красимир Червилов

111.Крачун Чокълтов

112.Крачун Паранкинов Първулов

113.Куртезия Димитрова

114.Курти Лападуди

115.Куцар Фенеров

116.Кучо Кучев

117.Къдрин Дъртаков

118.Ласкар Възвъзов

119.Латинка Черноземска

120.Леандър Литов

121.Левент Кьоров

122.Ленин Шилигарски

123.Ленин и Сталин Кръстеви

124.Лиляна Кучкуделова

125.Лимон Генов

126.Лимонка Крушовска

127.Лисо Лисов

128.Лоно Джогов

129.Лука и Лушка Тъпанарови

130.Луко Кузов Пъков

131.Лъв Панайотов

132.Майски Рангелов

133.Мануел Чутурков

134.Маргарин Асенов

135.Мариел Самсонов

136.Марулка Митева

137.Марулка Зуркова

138.Маруля Николова

139.Маса Стаменова

140.Меранза Петкова

141.Мечо Чавдаров

142.Мимоза Аръчкова

143.Мир Богоев

144.Мишка Върбанова

145.Моньо Синилков

146.Морава Младенова

147.Морена Пичурова

148.Морфа Стоянова

149.Мрамор Полежански

150.Мрянка Караденева

151.Надежден Тошев

152.Нана Певецова

153.Нанси Карабойчева

154.Нарцис Торбов

155.Небесна Марзаванова

156.Недолюбен Николов

157.Нежен Венчев

158.Нено Бедринов

159.Нива Пашова

160.Николай Американски

161.Нягул Тумангелов

162.Обретен Негрилов

163.Океан Мадански

164.Октомврийка Николова

165.Оливер Водасов

166.Орел Смилев

167.Орфей Орфеев

168.Паганини Канчин

169.Пагонка Димитрова

170.Палмира Колдова

171.Партизан Миленков

172.Паскал Пиперков

173.Патко Патков

174.Патьо Пондьов Бътовски

175.Патьо Самоходов

176.Паун Запрянов

177.Паун Четрафилски

178.Паца Пачаръзка

179.Пацка Куртажова

180.Пейка Плочкова

181.Пеперудка Йоткова

182.Перко Смърдански

183.Петилетка Пенджакова

184.Петя Нафталинова

185.Пеша Шкембова

186.Пешка Чернокожева

187.Пешо Клатуров

188.Плачко Търкаланов

189.Плутон Вакрилов

190.Поема Иванова

191.Поляна Руйчева

192.Портокал Портокалов

193.Препия Стаматова

194.Прилеп Прилепов

195.Прошко Прошков

196.Пръвчо Пръвчев

197.Пульо Пулев

198.Пъшо Парашкевов

199.Рад Манавски

200.Райна Точева-Клопова

201.Рикардо Гъров

202.Ричард Груев

203.Родоп Вълканов

204.Рою Роев

205.Салфетка Габровлиева

206.Салфетка Иванова

207.Самолетка Първанова

208.Сандо Чуков

209.Сафридка Панова

210.Сашо Овнарски

211.Семка Пройкова

212.Семко Семковски

213.Сийка Каросерова

214.Симфония Младенова

215.Скерльо Скерлев

216.Славка Кочеткова

217.Снежанка Барболова

218.Сокол Пепелянков

219.Солидар Кесьов

220.Спанак Попов

221.Спартак Римпопов

222.Спасител Златков

223.Спермо Николов

224.Стадион Колев

225.Станетко Пикянски

226.Стафидка Чобанова

227.Стева Плюцова

228.Стенограф Николов

229.Стефан Цицков

230.Стихия Балканска

231.Стоименчо Каманяров

232.Столетник Стойков

233.Стоман Каракашев

234.Стоян-Клод Чуканов

235.Стрелка Павлова

236.Сульо Сулев

237.Сълзина Мамарова

238.Сърнела Докова

239.Ташо Мераков

240.Ташо Мъдев

241.Ташунка Пеева

242.Телефонка Негритова Коритарова

243.Темелачко Чорев

244.Тинтява Мустакова

245.Титко Педалов

246.Тоалетка Зикова

247.Тодор Рошльов

248.Тодор Тъпчилещов

249.Тонет Въртунински

250.Топчо Кодуков

251.Тотко Мисробов Татьозов

252.Точко Токов

253.Трендафил Кукуригов

254.Трендафил Юрганчев

255.Трифон Клатикрушев

256.Трошка Пръндачка

257.Трудолюб Монтянов

258.Труфи Бобев

259.Унчо Топчийски

260.Уржум Луланков

261.Утеха Яркова

262.Ферарио Спасов

263.Фльорца Котарачкова

264.Фото Костов

265.Франчешко Колипатков

266.Хайвер Георгиев

267.Хамомилия Васовa

268.Харалампи Чукчуков

269.Хвърчилко Хвърчилков

270.Храбър Геройски

271.Храбър Катъров

272.Храбър Кобиларов

273.Христо Лимонадов

274.Христос Цоцов

275.Цветана Попишка

276.Цаца Зорова

277.Ценцерушка Андреева

278.Цецко Поаков

279.Цоликофер Недялков

280.Чайка Бележкова

281.Чайка Копривенска-Кютюрова

282.Червен Еленов

283.Черешка Червенкова

284.Чимко Станишев

285.Шаро Мутков

286.Шумейкър Йорданов

287.Шунка Сапунджиева

288.Щильон Щърбов

289.Щоно Щонов

290.Щраус Занов

291.Ягода Вампирска

292.Ястреб Рангелов