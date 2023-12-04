Земетресение във Вранча, усетило се е и у нас

Земетресение с магнитуд 4.6 е регистрирано в близост до град Бузъу, Румъния, сеизмогенна зона Вранча днес, 4 декември.

Земетресението е било в 00:05 българско време, с епицентър на 400 км от град София, според данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

В социалните мрежи потребители твърдят, че са го усетили. Хора от Свищов, Разград, Исперих споделят, че са усетили земетресението през нощта.