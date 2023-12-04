Земетресение във Вранча, усетило се е и у нас
Земетресение с магнитуд 4.6 е регистрирано в близост до град Бузъу, Румъния, сеизмогенна зона Вранча днес, 4 декември.
Земетресението е било в 00:05 българско време, с епицентър на 400 км от град София, според данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.
В социалните мрежи потребители твърдят, че са го усетили. Хора от Свищов, Разград, Исперих споделят, че са усетили земетресението през нощта.
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