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Земетресение във Вранча, усетило се е и у нас

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Земетресение във Вранча, усетило се е и у нас
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Земетресение с магнитуд 4.6 е регистрирано в близост до град Бузъу, Румъния, сеизмогенна зона Вранча днес, 4 декември.

Земетресението е било в 00:05 българско време, с епицентър на 400 км от град София, според данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

В социалните мрежи потребители твърдят, че са го усетили. Хора от Свищов, Разград, Исперих споделят, че са усетили земетресението през нощта.

#земетресение

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