„ДИАДА“ спечели голяма награда на фестивала в Талин

Този уикенд вторият филм на Яна Титова получи поредно признание както от професионалистите, така и от публиката. „Диада“ бе отличен с голямата награда Grand Prix в категорията Just Film на един от 15-те най-реномирани кинофестивали в света – PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, който се провежда в естонската столица. Наградата бе приета от Dr. Indrek Laul – почетен консул на България, а родната продукция е избрана за най-добрата от няколко десетки, включени в международната конкурсната програма в тази секция, като „филм, който е завладяващ, сърцераздирателен, но и говори за важността на нашите социални отговорности по отношение на възпитанието. Филм, който съчетава страхотен сценарий, чудесна режисура и актьори, които играят с цялото си сърце“.

„Диада“ продължава да се радва и на силен интерес от страна на публиката в киносалоните у нас. Само за 9 дни той събра 30 346 зрители, като през уикенда са го гледали 9 063. Преди него за уикенда се нарежда единствено дългоочакваното касово заглавие „Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии“.

„ДИАДА“ се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче от малък град, което мечтае да замине при майка си в Америка, където да сбъдне и друга своя съкровена цел – да учи рисуване. За броени часове животът ѝ се преобръща, а нужната подкрепа липсва както от страна на най-добрата ѝ приятелка Ива, така и от страна на възрастните.

В основния актьорски състав на „ДИАДА“ влизат редица любими актьори като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Дочева и други. В любимка на публиката се превърна и Жана Яковлева, директор на Българския културен институт в Рим, която влиза в ролята на учителката по математика.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански.

„ДИАДА“ е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS и с подкрепата на Национален филмов център, Творческа Европа и Национален фонд „Култура“. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.

Следете официалната страница на филма: www.diada-movie.com

Линк към трейлъра: https://www.youtube.com/watch?v=Qvhg3Nkvr9c

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093068076544

Instagram: https://www.instagram.com/dyad.movie/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dyad.movie