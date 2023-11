Смразяващо! Прочут медиум предсказал смъртта на Матю Пери 3 дни преди трагедията!

Светът продължава да тъгува от загубата на любимия актьор Матю Пери, когото колеги и приятели изпратиха на 4 ноември.

Той е обект на спомени и разговори в телевизионни предавания и публикации в пресата. Така стана известна смразяваща история за предсказание за смъртта му само три дни, преди той да си отиде.

Предсказанието е направено при странни обстоятелства от прочут медиум.

Американският екстрасенс Джон Едуард в момента е в Австралия с турнето си Crossing Over, където споделял последните си прогнози. Срещата му с почитатели на предсказването на събития се състояла в Сидни в сряда, а Матю Пери си отиде в събота.

Според свидетелствата на участничка в разговора на име Карън, Едуард в един момент спира програмата, заради свръхестествен контакт с познати само нему сили. Сега обаче жената осъзнава, че явно е било заради приближаващата смърт на актьора.

Припомняйки си смразяващия момент в известно телевизионно шоу в понеделник, Карън обяснява, че на срещата е носела в себе си копие от мемоарите на Пери на представлението на Едуард.

Карън свидетелства как изведнъж медиумът прекъснал разговора и попитал аудиторията : "Някой носи ли книгата "Малка къща в прерията?" и няколко пъти в транс повторил Пери-Прери-Пери-Прери.

"В този момент не се сетих, но дъщеря ми подсказа:"Мамо, ти носиш книгата на Матю Пери", обяснява Карън.

Тъй като на английски думите "Пери"(фамилията на актьора) и "Прери” (прерия) звучат почти еднакво, жената не си дала сметка какво точно казва медиумът.

Дъщерята я подканила:: "Стани, стани, кажи, че носиш книгата на Матю"", но Карън била силно смутена и не станала.

Странното е , че по време на шоуто с участието на Карън се обадил друг фен на актьора, който подчертал, че бащата на починалия Матю, актьорът Джон Бенет Пери, някога е участвал в телевизионния сериал "Little House on the Prairie” (Малка къща в прерията). Прочутият сериал е познат и на българските зрители, излъчен през 80-те години по телевизията.

Участниците в срещата с медиума Джон Едуард са убедени, че той е предусетил близкия край на Матю, който беше най-известен с ролята си на остроумния Чандлър Бинг в "Приятели". Той бе беше намерен мъртъв в джакузи в дома си в Пасифик Палисейдс в събота. Предполага се, че е получил сърдечен арест, в следствие на който се удавя, припомня Mail.online, цитиран от "Телеграф".