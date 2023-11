Мемоарите на Бритни Спиърс с рекордни продажби през първата седмица

Мемоарите на Бритни Спиърс "The Woman in Me" ("Жената в мен") отбелязаха рекордни продажби в първата седмица от излизането си.

В книгата тя разказва за борбата й за свобода, бурните й връзки и мъжете в живота й. 1,1 милиона копия са продадени в САЩ, пише "Варайъти".

"Жената в мен" излезе на 24 октомври.

"Излях сърцето и душата си в тази книга. Благодаря на всички за непоклатимата подкрепа", казва Спиърс за книгата.

Мемоарите са 275 страници и са издадени още като аудиокнига, която е разказана от актрисата Мишел Уилямс.