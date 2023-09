Легендарният Richie Hawtin пристига за SOLAR SOFIA тази събота

Едва ли има фен на електронната музика, който да не е чувал името Richie Hawtin. Един от най-влиятелните артисти на световната сцена пристига на 30 септември за своето единствено участие в България за годината. Заедно с легендарния диджей и продуцент на сцената на SOLAR SOFIA ще видим и талантливата италианка Adiel, чиито умения я водят до някои от най-значителните фестивали и клубове в света като Dekmantel, Off Sonar и Panorama Bar. Вечерта ще открие резидентът на YALTA CLUB, Liubo Ursiny. Организаторите обещават аудио и визуално преживяване, което ще даде подобаващ завършек на събитията от серията SOLAR за годината.

Малцина диджеи и продуценти са били толкова загрижени за историческия разказ и развитието на техно музиката, колкото Richie Hawtin, а неговото собствено наследство е пряко свързано с тази история. За мнозина най-трайното му наследство е свързано с организирането на събития - от рейвърите, които са ходили на прословутите детройтски партита на Hawtin в средата на 90-те години, до младите артисти, които са ходили на неговото CNTRL турне преди десетилетие, включващо панелни дискусии за историята на техното.

Биографията му е безупречна: Работата на Hawtin като Plastikman, както и като водеща фигура в лейбълите Plus 8 и M_nus са в челните редици на техното през 90-те и 2000-те години. Той винаги е бил динамичен зад пулта, а на собствената му страница се откриват разнообразни сетове, включително официални издания на компактдискове като класическите Decks, EFX & 909 (1999) и DE9: Close to the Edit (2001), както и многобройни записи на живо - от Power 96, Детройт, 1989 г., през Flavor, Денвър, 1994 г., до двойка лайв сетове от 2021 г.

Баща на две деца - едното е на 15 години, а другото - на 18 месеца - Hawtin е превърнал широкия си и наистина разнообразен набор от интереси и в спомагателен бизнес. Той инвестира в саке, създава музика за Prada и е съавтор на Model 1 - професионален диджей миксер, който наскоро беше произведен в по-компактен и достъпен модел за широкия пазар. Хоутин цени "дългите дискусии за творческия процес" с хора от всички области:

"Аз съм любознателен и обичам да изследвам", разказва Hawtin. "Всички тези проекти дойдоха от творческото пространство повече, отколкото от търговското или икономическото."

Към днешна дата, Richie Hawtin продължава да се наслаждава на възможностите на всичко предстоящо. Съвсем скоро, на 30 септември, му предстои появата в Арена София, където публиката ще се наслади на дълъг сет на легендарния артист в типичния за него електрохаус стил - много минималистичен, но в същото време, много танцувален.

Билети за SOLAR SOFIA с Richie Hawtin, Adiel и Liubo Ursiny са в продажба в Eventim, YALTA CLUB, OMV и Grabo.bg