Пожар изпепели близо 300 дка широколистна гора край Белеврен

Близо 300 декара общинска широколистна гора е изгоряла при пожара край село Белеврен, близо до българо-турската граница.

Локализирани са вече двата пожара в Бургаска област - в района на Белеврен и между селата Росен и Равна гора.

Над 50 души - огнеборци, общински и горски служители и доброволци са участвали в гасенето на огъня до границата.

Днес ще бъде извършен обход на района, за да се установи дали има още тлеещи огнища.

Вече са изгасени и другите два пожара, които горяха, съответно на гарата в Карнобат и в руенското село Трънак.

Рискът от пожари остава много висок и през следващите дни, информира БНР.