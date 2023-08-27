  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +26
Пловдив: +22 / +32
Варна: +21 / +26
Сандански: +25 / +33
Русе: +24 / +33
Добрич: +19 / +26
Видин: +25 / +35
Плевен: +25 / +33
Велико Търново: +22 / +30
Смолян: +16 / +23
Кюстендил: +23 / +31
Стара Загора: +21 / +31

Пожар изпепели близо 300 дка широколистна гора край Белеврен

  • Сподели в:
  • Viber
Пожар изпепели близо 300 дка широколистна гора край Белеврен

МВР
A A+ A++ A

Близо 300 декара общинска широколистна гора е изгоряла при пожара край село Белеврен, близо до българо-турската граница.

Локализирани са вече двата пожара в Бургаска област - в района на Белеврен и между селата Росен и Равна гора.

Над 50 души - огнеборци, общински и горски служители и доброволци са участвали в гасенето на огъня до границата.

Днес ще бъде извършен обход на района, за да се установи дали има още тлеещи огнища.

Вече са изгасени и другите два пожара, които горяха, съответно на гарата в Карнобат и в руенското село Трънак.

Рискът от пожари остава много висок и през следващите дни, информира БНР.

#пожар

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

ПРЕПОРЪЧАНО

Акценти

Инбет Казино

Анализ

Анкета

Къде (ще) почивате това лято?