Пожар изпепели близо 300 дка широколистна гора край Белеврен
Близо 300 декара общинска широколистна гора е изгоряла при пожара край село Белеврен, близо до българо-турската граница.
Локализирани са вече двата пожара в Бургаска област - в района на Белеврен и между селата Росен и Равна гора.
Над 50 души - огнеборци, общински и горски служители и доброволци са участвали в гасенето на огъня до границата.
Днес ще бъде извършен обход на района, за да се установи дали има още тлеещи огнища.
Вече са изгасени и другите два пожара, които горяха, съответно на гарата в Карнобат и в руенското село Трънак.
Рискът от пожари остава много висок и през следващите дни, информира БНР.
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