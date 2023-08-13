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Спортът по телевизиите на 13 август

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Спортът по телевизиите на 13 август

Pixabay
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13.25 БМХ: Световен шампионат в Глазгоу, рейсинг Евроспорт 2
13.30 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, общ старт, жени Евроспорт 1
14.00 "Рот Вайс" (Есен) - "Хамбургер" Диема спорт 3
14.00 "Рощокер" - "Хайденхайм" Нова спорт
14.00 "Брест" - "Ланс" Диема спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.30 "Фейенорд" - "Фортуна" МАХ Спорт 3
16.00 "Брентфорд" - "Тотнъм" Диема спорт 2
16.00 "Клермон" - "Монако" Диема спорт
16.30 "Локомотиве" - "Айнтрахт" (Франкфурт) Диема спорт 3
16.30 "Макаби" (Берлин) - "Волфсбург" Нова спорт
17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MX2, второ състезание Евроспорт 2
18.00 "Селта" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
18.30 "Челси" - "Ливърпул" Диема спорт 2
18.45 "Левски" - "Ботев" (Вр) Диема спорт
19.00 "Сасуоло" - "Козенца" МАХ Спорт 3
19.00 "Астория" - "Унион" Диема спорт 3
19.00 "Енерги" - "Падерборн" Нова спорт
19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Лондон Евроспорт 1
20.30 "Виляреал" - "Бетис" МАХ Спорт 4
21.15 "Лудогорец" - ЦСКА Диема спорт
21.30 Наскар, състезание в Индианаполис МАХ Спорт 2
21.45 "Страсбург" - "Лион" Диема спорт 2
22.30 "Хетафе" - "Барселона" МАХ Спорт 4
23.00 Тенис, турнир в Торонто (финал) МАХ Спорт 1

#спорт #телевизии

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