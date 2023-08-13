Спортът по телевизиите на 13 август

13.25 БМХ: Световен шампионат в Глазгоу, рейсинг Евроспорт 2

13.30 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, общ старт, жени Евроспорт 1

14.00 "Рот Вайс" (Есен) - "Хамбургер" Диема спорт 3

14.00 "Рощокер" - "Хайденхайм" Нова спорт

14.00 "Брест" - "Ланс" Диема спорт

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.30 "Фейенорд" - "Фортуна" МАХ Спорт 3

16.00 "Брентфорд" - "Тотнъм" Диема спорт 2

16.00 "Клермон" - "Монако" Диема спорт

16.30 "Локомотиве" - "Айнтрахт" (Франкфурт) Диема спорт 3

16.30 "Макаби" (Берлин) - "Волфсбург" Нова спорт

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MX2, второ състезание Евроспорт 2

18.00 "Селта" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Швеция, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.30 "Челси" - "Ливърпул" Диема спорт 2

18.45 "Левски" - "Ботев" (Вр) Диема спорт

19.00 "Сасуоло" - "Козенца" МАХ Спорт 3

19.00 "Астория" - "Унион" Диема спорт 3

19.00 "Енерги" - "Падерборн" Нова спорт

19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Лондон Евроспорт 1

20.30 "Виляреал" - "Бетис" МАХ Спорт 4

21.15 "Лудогорец" - ЦСКА Диема спорт

21.30 Наскар, състезание в Индианаполис МАХ Спорт 2

21.45 "Страсбург" - "Лион" Диема спорт 2

22.30 "Хетафе" - "Барселона" МАХ Спорт 4

23.00 Тенис, турнир в Торонто (финал) МАХ Спорт 1