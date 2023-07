Ретро фест с 14 емблематични имена от музиката на 90-те разтърсва центъра на София през есента

Най-дългоочакваният музикален ретро фестивал ще нажежи стадион “Юнак” в София на 6-ти и 7-ми октомври със СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ на звезди като C-Blocк, Technotronic и Hot chocolate! И още много!

Фестът е целодневен, на сцената ще има артисти през целия ден. Очаквайте легенди като Technotronics, Hot Chocolate, Papa Bear, The Real Milli Vanilli, La Bouche, C- Block, Down Low, Nana, както и български формации - Deep Zone Project, Дует EXPOSE, Румънеца и Енчев и Гумени глави.

Планира се най-голямата декорирана сцена в България и терен от общо от 13 декара, която ще бъде напълно преобразена в духа на едно от запомнящите се десетилетия в историята на музиката. Времето на неоновите цветове, дъвките, ролерите, ледените близалки и музикалните касетки ще се възвърне в целия си блясък.

Атмосферата ще се допълва от визуални ефекти, релакс зона с хамаци и барбарони 600 кв.м., 23-метров винен бар, 23-метров бирен бар със 150 вида бира от цял свят, вкусна храна, ВИП зона, атракциони и детска зона с аниматори, които ще се грижат за децата, докато родителите им се наслаждават на купона.

Билети за феста могат да се вземат от тук.

Разговаряме с един от вдъхновителите и организаторите на феста Янислав Енчев, който ще ни покани “зад кулисите на подготовката”:

Ретро музикален фестивал в София! Звучи страхотно, но какво да очакваме?

Можем да очакваме нещо наистина невероятно, директно влизане в света на 90-те. Това е възможно благодарение на прекрасния терен на стадион ‘‘Юнак‘‘, който дава възможност за декорирани входни арки, релкас зона с хамаци и барбарони, декорация на цялата площ в духа на 90-те, винени барове, бирени барове с над 150 вида бира и и още много изненанди. Предвидили сме детска сцена със зона за деца с аниматори и атракциони, която е охраняема и обезопасена и родителите спокойно може да оставят децата си, за да се насладят максимално на феста. Ще имаме и ВИП зона в кули на 3 метра от земята. Строим цял нов свят.

Как се роди идеята за фестивала?

Тук са намесени цял екип и няколко години. Благодарение на организаторите Лъчезар Влахов, Адриан Рачев, Соня Урумова и моя милост, на една стара мечта просто ѝ дойде времето.

В последните години има изяви на много на ретро изпълнители, но не и в мащаба, какъвто ние подготвяме - истински ретро форум в София. Подходихме практично - да изберем центъра на София и да се случи след отпускарския сезон, когато децата вече тръгват на училище. Част от таргета са ни именно техните родители.

Колко са важни такъв тип събития за българската музикална сцена?

В България се правят много хубави неща, въпреки че сме малка държава. Тук вече често идват големи имена, като Хосе Каресас, AC/DC, Мадона, Бионсе, Том Джоунс… Преди 30 години не сме имали такива възможности. Но промоутърите в България наваксват - бавно и трудно е, но е факт, че се случва. Българите заслужаваме да получаваме добър продукт, а големите имена да се разпишат и на наша територия, да влезем на световната карта.

Сложна ли е организацията и кои са най-големите предизвикателства?

Организацията е много тежка, артистите, които очакваме, са много и от това произхожда сложността. Искахме да дадем усещане за шоу в пълнота, да създадем малък локален свят, да дадем емоция, да създадем свят на носталгия, скъпи спомени и качествена музика. За да стане това, усилията са страшно много.

Подготовката само за организацията на изпълнителите продължи повече от 4 месеца. Това все пак са 14 изпълнителя. Голяма част от тях са били в България и са много щастливи - харесват природата ни, но най-вече хората.

Имате ли интересна история с някои от изпълнителите?

Нашият екип е в близки отношения с ТurboB от SNAP от 13 години. Идвал е няколко пъти по наша покана. Харесва как работим, дори е снимал два клипа в България. Често е признавал, че у нас има много добри оператори, монтажисти, цели екипи, които имат капацитета за качествен продукт. Заснемането на клип в САЩ е много скъпо - над един милион долара, в България е много по-приемливо и същевременно имаме прекрасни места за снимане. Преди месец ТurboB беше в България на почивка, без предварителна програма и дори без семейството си.

Той е и голям любител на кучетата. Гледа цели седем на брой. По време на престоя си искаше да се запознае детайлно с българското овчарско куче. Ние му намерихме от Банкя оранжево-червена разновидност на породата, което е голяма рядкост (само около 10% от българските овчарски кучета са такива). ТurboB реши да подари двете палета на внуците си.

Очаквате ли голям интерес към феста?

Ооооо да, разговаряме със страшно много хора и направо не им се вярва, че всички тези имена ще бъдат на една сцена в София. Има страшно много хора у нас, които обожават деведесетарската музика. Вълнението ни е буквално от ден първи, а радостта и обичта в очите на публиката е нашето мерило. Така ще разберем как сме се справили.

Кои ще бъдат най-емблематичните изпълнители и защо точно на тях се спряхте?

Изборът на изпълнителите беше много труден, но послушахме и много твърди фенове на музиката от 90-те, за да отсеем най-доброто. Радио “Енерджи” много помогнаха в избора, все пак са най-мощното ретро радио.

От “Гумени глави” до SNAP - какво е общото помежду им, освен че някои от нас израснахме с тази музика?

Хубав въпрос. Музиката на “Гумени Глави” е много повлияна от тези световни изпълнители. С Мишо сме приятели от 2000-та година и като слушатели сме се кефили много на деведесетарската музика. А самите “Гумени Глави” са над 30 години на сцена. След 30 години, по всички световни стандарти, се водиш вече ретро. А и най-важното - ние обичаме “Гумени Глави” и България обича “Гумени Глави”.

Защо хитовете на 90-те си останаха сякаш вечни и винаги се връщаме към тях?

Това е така, атмосферата на 90-те е много характерна и емблематична. Доста хора от нашето поколение са сключвали брак на тези песни, някои са се влюбвали, други са раждали деца, трети помнят студентските купони под знака на ретро диско хитовете… За нашето поколение и за това преди нас, тези парчета ще останат вечни и винаги ще бъдат свързани с много емоции. Някак си в онези години всичко беше много по-истинско, откровено и това ни липсва. Но живее в тази музика и сега се завръща. Как? С RetroVerse Fest - на 6-ти и 7-ми октомври, на стадион “Юнак”!

