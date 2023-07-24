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Две коли горяха като факли тази нощ в София

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Две коли горяха като факли тази нощ в София

Фейсбук/Кв. Гео Милев
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#опожарени автомобили #София

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