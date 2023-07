Честит национален празник на САЩ!

Днес е Националният празник на САЩ. Считаме, че няма по-адекватна опция от тази да споделим какво написа по случая нашият посланик във Вашингтон - Георги Панайотов. То е кратно, но съвсем ясно:

Честит рожден ден Америка - страна на свободните и дом на смелите, наш приятел, съюзник и стратегически партньор!

Тази година отбелязваме 120-годишнина от установяването на дипломатически отношения. България и САЩ имат обща посока и ще вървим заедно напред.

Happy Birthday America - land of the free and home of the brave, our friend, ally and strategic partner! This year we celebrate 120 years diplomatic relations. Bulgaria and the United States are facing the same way and will be side by side in the future.