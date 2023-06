Няколко предложения за безплатни онлайн игри

Нуждаете се от приятно прекарване на уикенда с бандата или искате да се състезавате приятелски с офиса чрез Zoom?

Търсите ли начин да поддържате връзка с приятелите си, които живеят далеч? Или пък търсите безплатни игри, без да се налага да плащате или да залагате в Kazinoekstra?

Не търсете повече! Събрахме някои от най-добрите безплатни онлайн игри, които могат да се играят по време на видеочатове. Сега разгледайте алтернативите по-долу и след това решете.

Gartic Phone

Gartic Phone е една от най-добрите безплатни онлайн игри за общуване с приятели тази година. Много от нас са играли парти играта, известна като "Телефонна игра" или "Китайски шепот", когато са били млади. Телефонната игра е вдъхновила създателите на Gartic Phone и те са дали на традиционната игра дигитална промяна, която със сигурност ще ви хареса.

Съберете приятелите си с гласово обаждане, направете стая и играйте играта заедно; има поддръжка за до 30 играчи едновременно. Има до единадесет вида игри, но в основата си това е кръстоска между игра за скициране и игра за езиков превод. Пригответе се да запишете забавни инструкции и да се опитате да рисувате като приятелите си.

Сред нас

През 2020 г. Among Us беше категорично най-популярната игра за заключване, така че ако все още не сте я изпробвали, горещо ви препоръчваме да го направите с няколко приятели. Макар че Among Us е публикувана преди епидемията, популярността ѝ рязко се покачва след блокирането, тъй като се възприема като идеалната игра за разкриване на следи, която е най-добре да се избягва лично.

Тази мобилна игра е безплатна за вас и до девет други приятели. В началото на всяка игра ще ви бъде дадена възможност да играете като наивен член на екипажа или като измамник-убиец, като основната цел на вторите е да елиминират първите.

Skribbl

Освободете вътрешния си Пикасо и се забавлявайте. Време е да използвате способностите си за рисуване в игра на Скрабъл, ако цял ден сте били затворени вкъщи. Или бъдете готови да поставите приятелите си в ада, ако уменията ви за рисуване са лоши. Тази безплатна онлайн игра за скициране и гадаене ни връща в студентските години, когато се събирахме с приятелите си и играехме на Pictionary или Draw Something.

Skribbl е онлайн игра за рисуване, в която играчите се редуват да рисуват, а останалите от групата се опитват да познаят какво представляват ужасните им рисунки. Лесна за използване, всичко, което трябва да направите, е да направите стая и да предоставите URL адреса на до седем приятели. Съберете колкото се може повече точки, защото е страхотно усещане да спечелите накрая и вашият малък аватар да бъде отпразнуван като шампион.

Арена за настолни игри

Разбира се! Разбираме колко неприятно е да откриете, че вече не можете да ги играете. Особено когато вече не е възможно да ги играете на партита.

Затова ви предлагаме Арената за настолни игри! Това е онлайн платформа за настолни игри с над 230 заглавия. С нея все още можете да играете любимите си настолни игри, дори и да нямате физическо копие. Можете да играете безплатно различни популярни игри, като например 6 Nimmt! и Saboteur.

Сега можете да играете направо в браузъра си! Потребителският интерфейс е достатъчно прост и интуитивен за начинаещи играчи. Също така в тази игра е наличен геймплей в реално време или походен геймплей. Освен това огромната общност от играчи на сайта, която наброява повече от 4 милиона души, гарантира, че винаги ще можете да намерите партньор.

Psych!

Случва ли ви се да сте добри в блъфирането под радара? Съберете приятелите си и изиграйте онлайн парти играта Psych! С различни тестета карти и възможност за измисляне на отговори на истински тривиални въпроси, играта за смартфони на Елън ДеДженерис гарантира много рундове с остроумни отговори и безграничен смях.

За да спечелите тази забавна игра на думи, ще трябва да надхитрите приятелите си с остроумни реплики и да изберете правилния отговор от множество фалшиви варианти. Освен това при тази игра в момента има четири безплатни колоди, които можете да играете. Така че да започнете е толкова просто, колкото да изберете една от многото забавни категории.



Tabletopia

Играта на настолни игри никога не е била по-лесна, отколкото в тяхната система за цифров пясъчник, която включва над хиляда безплатни игри. Има дори потребителски редактор, който ви позволява да създадете своя собствена игра и да упражните уменията си за програмиране.

Tabletopia е най-вярното пресъздаване на настолните игри, което се предлага днес. Това приложение е създадено за вас, ако вие и вашите приятели обичате да висите в кафенетата за настолни игри. Вие и приятелите ви можете да играете две игри едновременно, защото можете да бъдете на две места едновременно.

Риск

Желанието ви е да се превърнете в световен диктатор? Risk ви позволява да постигнете това в уединението на собствения си дом. Тази онлайн версия на култовата настолна игра на Hasbro RISK набляга на същата дипломация, борба и евентуално завладяване, които направиха оригинала популярен.

Сражавайте се с приятелите си в Risk, докато изпращате войските си и се опитвате да превземете планетата. Играйте срещу компютъра, присъединете се към или организирайте игри с други играчи онлайн или поканете петима приятели да се присъединят към вас в локална игра. Подгответе се за вълнуващ и интензивен кръг на стратегическо планиране, докато планирате да завладеете териториите на приятелите си.