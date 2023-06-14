(ПЪЛНА ПРОГРАМА) Жребият отреди ударно начало с Локо Пд-Ботев Пд в efbet Лига

Жребият за сезон 2023/24 в efbet Лига бе изтеглен в БФС. Шампионатът стартира през уикенда на 14/17 юли 2023 година, а Фортуна отреди мега шоу за начало - дербито на Пловдив - Локо -Ботев.

По искане на МВР София се разминават домакинствата на Левски и ЦСКА София, както и на Локомотив София и Славия София.

Тъй като отборите на Ботев Пловдив и Крумовград са заявили един и същ стадион за своите домакински мачове, техният жребий също е дирижиран.

I КРЪГ – 14/17 юли

Локомотив София - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Левски - ЦСКА 1948

Пирин Благоевград - Берое

Арда Кърджали - Черно море

Хебър Пазарджик - ЦСКА

ФК Крумовград - Лудогорец

Етър Велико Търново - Славия

II КРЪГ – 21/24 юли

Ботев Враца Славия София

Лудогорец Разград Етър Велико Търново

ЦСКА София ФК Крумовград

Черно море Варна Хебър Пазарджик

Берое Стара Загора Арда Кърджали

ЦСКА 1948 София Пирин Благоевград

Ботев Пловдив Левски София

Локомотив София Локомотив Пловдив

III КРЪГ – 28/30 юли

Локомотив Пловдив Ботев Враца

Левски София Локомотив София

Пирин Благоевград Ботев Пловдив

Арда Кърджали ЦСКА 1948 София

Хебър Пазарджик Берое Стара Загора

ФК Крумовград Черно море Варна

Етър Велико Търново ЦСКА София

Славия София Лудогорец Разград

IV КРЪГ – 4/7 август

Ботев Враца Лудогорец Разград

ЦСКА София Славия София

Черно море Варна Етър Велико Търново

Берое Стара Загора ФК Крумовград

ЦСКА 1948 София Хебър Пазарджик

Ботев Пловдив Арда Кърджали

Локомотив София Пирин Благоевград

Локомотив Пловдив Левски София

V КРЪГ – 11/14 август

Левски София Ботев Враца

Пирин Благоевград Локомотив Пловдив

Арда Кърджали Локомотив София

Хебър Пазарджик Ботев Пловдив

ФК Крумовград ЦСКА 1948 София

Етър Велико Търново Берое Стара Загора

Славия София Черно море Варна

Лудогорец Разград ЦСКА София

VI КРЪГ – 18/21 август

Ботев Враца ЦСКА София

Черно море Варна Лудогорец Разград

Берое Стара Загора Славия София

ЦСКА 1948 София Етър Велико Търново

Ботев Пловдив ФК Крумовград

Локомотив София Хебър Пазарджик

Локомотив Пловдив Арда Кърджали

Левски София Пирин Благоевград

VII КРЪГ – 25/28 август

Пирин Благоевград Ботев Враца

Арда Кърджали Левски София

Хебър Пазарджик Локомотив Пловдив

ФК Крумовград Локомотив София

Етър Велико Търново Ботев Пловдив

Славия София ЦСКА 1948 София

Лудогорец Разград Берое Стара Загора

ЦСКА София Черно море Варна

VIII КРЪГ – 1/3 септември

Ботев Враца Черно море Варна

Берое Стара Загора ЦСКА София

ЦСКА 1948 София Лудогорец Разград

Ботев Пловдив Славия София

Локомотив София Етър Велико Търново

Локомотив Пловдив ФК Крумовград

Левски София Хебър Пазарджик

Пирин Благоевград Арда Кърджали

IX КРЪГ – 15/18 септември

Арда Кърджали Ботев Враца

Хебър Пазарджик Пирин Благоевград

ФК Крумовград Левски София

Етър Велико Търново Локомотив Пловдив

Славия София Локомотив София

Лудогорец Разград Ботев Пловдив

ЦСКА София ЦСКА 1948 София

Черно море Варна Берое Стара Загора

X КРЪГ – 22/25 септември

Ботев Враца Берое Стара Загора

ЦСКА 1948 София Черно море Варна

Ботев Пловдив ЦСКА София

Локомотив София Лудогорец Разград

Локомотив Пловдив Славия София

Левски София Етър Велико Търново

Пирин Благоевград ФК Крумовград

Арда Кърджали Хебър Пазарджик

XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)

Хебър Пазарджик Ботев Враца

ФК Крумовград Арда Кърджали

Етър Велико Търново Пирин Благоевград

Славия София Левски София

Лудогорец Разград Локомотив Пловдив

ЦСКА София Локомотив София

Черно море Варна Ботев Пловдив

Берое Стара Загора ЦСКА 1948 София

XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври

Ботев Враца ЦСКА 1948 София

Ботев Пловдив Берое Стара Загора

Локомотив София Черно море Варна

Локомотив Пловдив ЦСКА София

Левски София Лудогорец Разград

Пирин Благоевград Славия София

Арда Кърджали Етър Велико Търново

Хебър Пазарджик ФК Крумовград

XIII КРЪГ – 6/8 октомври

ФК Крумовград Ботев Враца

Етър Велико Търново Хебър Пазарджик

Славия София Арда Кърджали

Лудогорец Разград Пирин Благоевград

ЦСКА София Левски София

Черно море Варна Локомотив Пловдив

Берое Стара Загора Локомотив София

ЦСКА 1948 София Ботев Пловдив

XIV КРЪГ – 20/23 октомври

Ботев Враца Ботев Пловдив

Локомотив София ЦСКА 1948 София

Локомотив Пловдив Берое Стара Загора

Левски София Черно море Варна

Пирин Благоевград ЦСКА София

Арда Кърджали Лудогорец Разград

Хебър Пазарджик Славия София

ФК Крумовград Етър Велико Търново

XV КРЪГ – 27/30 октомври

Етър Велико Търново Ботев Враца

Славия София ФК Крумовград

Лудогорец Разград Хебър Пазарджик

ЦСКА София Арда Кърджали

Черно море Варна Пирин Благоевград

Берое Стара Загора Левски София

ЦСКА 1948 София Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив Локомотив София