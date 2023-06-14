(ПЪЛНА ПРОГРАМА) Жребият отреди ударно начало с Локо Пд-Ботев Пд в efbet Лига
Жребият за сезон 2023/24 в efbet Лига бе изтеглен в БФС. Шампионатът стартира през уикенда на 14/17 юли 2023 година, а Фортуна отреди мега шоу за начало - дербито на Пловдив - Локо -Ботев.
По искане на МВР София се разминават домакинствата на Левски и ЦСКА София, както и на Локомотив София и Славия София.
Тъй като отборите на Ботев Пловдив и Крумовград са заявили един и същ стадион за своите домакински мачове, техният жребий също е дирижиран.
I КРЪГ – 14/17 юли
Локомотив София - Ботев Враца
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Левски - ЦСКА 1948
Пирин Благоевград - Берое
Арда Кърджали - Черно море
Хебър Пазарджик - ЦСКА
ФК Крумовград - Лудогорец
Етър Велико Търново - Славия
II КРЪГ – 21/24 юли
Ботев Враца Славия София
Лудогорец Разград Етър Велико Търново
ЦСКА София ФК Крумовград
Черно море Варна Хебър Пазарджик
Берое Стара Загора Арда Кърджали
ЦСКА 1948 София Пирин Благоевград
Ботев Пловдив Левски София
Локомотив София Локомотив Пловдив
III КРЪГ – 28/30 юли
Локомотив Пловдив Ботев Враца
Левски София Локомотив София
Пирин Благоевград Ботев Пловдив
Арда Кърджали ЦСКА 1948 София
Хебър Пазарджик Берое Стара Загора
ФК Крумовград Черно море Варна
Етър Велико Търново ЦСКА София
Славия София Лудогорец Разград
IV КРЪГ – 4/7 август
Ботев Враца Лудогорец Разград
ЦСКА София Славия София
Черно море Варна Етър Велико Търново
Берое Стара Загора ФК Крумовград
ЦСКА 1948 София Хебър Пазарджик
Ботев Пловдив Арда Кърджали
Локомотив София Пирин Благоевград
Локомотив Пловдив Левски София
V КРЪГ – 11/14 август
Левски София Ботев Враца
Пирин Благоевград Локомотив Пловдив
Арда Кърджали Локомотив София
Хебър Пазарджик Ботев Пловдив
ФК Крумовград ЦСКА 1948 София
Етър Велико Търново Берое Стара Загора
Славия София Черно море Варна
Лудогорец Разград ЦСКА София
VI КРЪГ – 18/21 август
Ботев Враца ЦСКА София
Черно море Варна Лудогорец Разград
Берое Стара Загора Славия София
ЦСКА 1948 София Етър Велико Търново
Ботев Пловдив ФК Крумовград
Локомотив София Хебър Пазарджик
Локомотив Пловдив Арда Кърджали
Левски София Пирин Благоевград
VII КРЪГ – 25/28 август
Пирин Благоевград Ботев Враца
Арда Кърджали Левски София
Хебър Пазарджик Локомотив Пловдив
ФК Крумовград Локомотив София
Етър Велико Търново Ботев Пловдив
Славия София ЦСКА 1948 София
Лудогорец Разград Берое Стара Загора
ЦСКА София Черно море Варна
VIII КРЪГ – 1/3 септември
Ботев Враца Черно море Варна
Берое Стара Загора ЦСКА София
ЦСКА 1948 София Лудогорец Разград
Ботев Пловдив Славия София
Локомотив София Етър Велико Търново
Локомотив Пловдив ФК Крумовград
Левски София Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград Арда Кърджали
IX КРЪГ – 15/18 септември
Арда Кърджали Ботев Враца
Хебър Пазарджик Пирин Благоевград
ФК Крумовград Левски София
Етър Велико Търново Локомотив Пловдив
Славия София Локомотив София
Лудогорец Разград Ботев Пловдив
ЦСКА София ЦСКА 1948 София
Черно море Варна Берое Стара Загора
X КРЪГ – 22/25 септември
Ботев Враца Берое Стара Загора
ЦСКА 1948 София Черно море Варна
Ботев Пловдив ЦСКА София
Локомотив София Лудогорец Разград
Локомотив Пловдив Славия София
Левски София Етър Велико Търново
Пирин Благоевград ФК Крумовград
Арда Кърджали Хебър Пазарджик
XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)
Хебър Пазарджик Ботев Враца
ФК Крумовград Арда Кърджали
Етър Велико Търново Пирин Благоевград
Славия София Левски София
Лудогорец Разград Локомотив Пловдив
ЦСКА София Локомотив София
Черно море Варна Ботев Пловдив
Берое Стара Загора ЦСКА 1948 София
XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври
Ботев Враца ЦСКА 1948 София
Ботев Пловдив Берое Стара Загора
Локомотив София Черно море Варна
Локомотив Пловдив ЦСКА София
Левски София Лудогорец Разград
Пирин Благоевград Славия София
Арда Кърджали Етър Велико Търново
Хебър Пазарджик ФК Крумовград
XIII КРЪГ – 6/8 октомври
ФК Крумовград Ботев Враца
Етър Велико Търново Хебър Пазарджик
Славия София Арда Кърджали
Лудогорец Разград Пирин Благоевград
ЦСКА София Левски София
Черно море Варна Локомотив Пловдив
Берое Стара Загора Локомотив София
ЦСКА 1948 София Ботев Пловдив
XIV КРЪГ – 20/23 октомври
Ботев Враца Ботев Пловдив
Локомотив София ЦСКА 1948 София
Локомотив Пловдив Берое Стара Загора
Левски София Черно море Варна
Пирин Благоевград ЦСКА София
Арда Кърджали Лудогорец Разград
Хебър Пазарджик Славия София
ФК Крумовград Етър Велико Търново
XV КРЪГ – 27/30 октомври
Етър Велико Търново Ботев Враца
Славия София ФК Крумовград
Лудогорец Разград Хебър Пазарджик
ЦСКА София Арда Кърджали
Черно море Варна Пирин Благоевград
Берое Стара Загора Левски София
ЦСКА 1948 София Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив Локомотив София
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