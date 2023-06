Мутантите ще владеят света с „Костенурките нинджа: Пълен хаос“ от 11 август само в кината

Всеки може да създаде безпорядък, но за да сътвориш истински хаос, ти трябват тийнейджъри. На 11 август култовите Леонардо, Микеланджело, Донатело и Рафаело ще превземат кината с Костенурките нинджа: Пълен хаос – най-вихреното им и бомбастично приключение до момента, в което костенурките отприщват мутантска вакханалия в невиждани размери.

Филмът ще ни срещне с четиримата братя, преди да са се превърнали в любимите герои, които всички познаваме. След като в продължение на години се крият от човешкия свят в каналите на Ню Йорк, удивителните костенурки искат да бъдат приети като най-обикновени тийнейджъри и трябва да спечелят сърцата на нюйоркчани чрез героичните си действия. Новата им приятелка Ейприл О‘Нийл им помага да се справят с мистериозен престъпен синдикат, но когато армия от мутанти тръгва по петите им, Леонардо, Микеланджело, Донатело и Рафаело се оказват нагазили в проблеми, далеч надхвърлящи възможностите им.

Но в какво точно се забъркват бленуващите за обикновен тийнейджърски живот костенурки? Най-новият трейлър на Костенурките нинджа: Пълен хаос допълнително повдига завесата към отличаващата се със забележителен визуален стил анимация и ни запознава с обвития в мистерия злодей Суперфлай, чиято цел е мутантите да владеят света. Ще послушат ли костенурките мъдрите наставления на учителя Сплинтър, че въпреки различията си, заедно те могат да постигнат всичко, или типичната им тийнейджърска несериозност и фактът, че трябва да се изправят срещу мутанти като тях самите, ще се окаже непреодолима спънка пред превръщането им в героите, които мечтаят да бъдат? Отговорът ще получим този август в най-лудото филмово изживяване на лятото. Кауабунга!

Режисьор на Костенурките нинджа: Пълен хаос е Джеф Роу (The Mitchells vs the Machines), а ко-режисьор е Кайлър Спиърс. Сценарият е на Брендън О‘Байън, по образи създадени от Кевин Ийстман и Питър Леърд, а продуценти са Сет Роугън, Еван Голдбърг и Джеймс Уивър. Сред озвучаващите актьори са Роуз Бърн, Джон Сина, Джаки Чан, Айс Кюб, Джакарло Еспозито, Сет Роугън, Пол Ръд, Мая Рудолф и др.

Костенурките нинджа: Пълен хаос настъпва от 11 август само в кината.