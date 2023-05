Отиде си кралицата на рокендрола Тина Търнър

Певицата Тина Търнър почина на 83 години. Трагичната вест съобщи нейният говорител.

„Тина Търнър - Кралицата на рокендрола, почина мирно днес на 83-годишна възраст след дълго боледуване в дома си в Кюснахт близо до Цюрих, Швейцария.

Родена е като Анна Мей Бълок (Anna Mae Bullock) на 26 ноември 1939 г. в Нътбуш, Тенеси, САЩ. Кариерата ѝ продължава повече от половин век и тя получава широко признание и множество награди. Родена и израснала в американския Юг, тя сега е швейцарски гражданин.

Започва кариерата си като музикант в средата на 50-те години, когато е посочена за певица на Кингс ъф Ритъм на Айк Търнър. За първи път записва през 1958 г. под името Литъл Ан. Представена е на публиката като Тина Търнър през 1960 г. като член на Айк Енд Тина Търнър Ревю. Успехът идва с поредица от големи хитове, отнесени към дуото, включително A Fool in Love, River Deep – Mountain High (1966), Proud Mary (1971) и Nutbush City Limits. В автобиографията си „Аз, Тина“, тя разкрива няколко случая, в които е понесла сериозно домашно насилие от Айк преди да се разделят през 1976 и, съответно, разведат през 1978 г. Израства като баптистка, но сменя вярата си с будизма през 1974, цитирайки религията и религиозното песнопение Нам Миохо Ренге Кио като фактора, който я стабилизира през трудните времена.

След развода с Айк Търнър тя отново построява кариерата си чрез изпълнения, макар че отначало има трудности при оставянето на отпечатък върху музикалните класации като солов творец. В началото на 80-те, тя се завръща на музикалния небосклон с нова поредица от хитове, започвайки със сингъла от 1983 Let's Stay Together, последван от изданието на петия ѝ солов албум Private Dancer, носещ успехи по цял свят. What's Love Got to Do With It, най-успешният сингъл от албума, по-късно е използван като заглавие за биографичен филм, адаптиран по нейната автобиография. Освен като музикален творец, Търнър се радва на успех в киното, включващо роля в рок мюзикъла от 1975 г. Томи и главната роля в блокбъстъра Лудия Макс 3 с Мел Гибсън, както и кратка поява в Последният екшън герой от 1993 г.

Едно от най-популярните имена в шоубизнеса, тя е наричана още Кралицата на рокендрола. Търнър е определяна като най-успялата жена в рока със своите осем награди Грами и продавайки повече концертни билети от всеки друг солов изпълнител в историята. Комбинираните албумни и сингълни продажби наброяват общо около 100 милиона бройки по света. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и дълготрайна кариера. През 2008 г. Търнър се връща от полуоттеглянето си, за да предприеме турнето „Тина!“ по повод на 50 годиншия юбилей. Турнето на Търнър се превръща в едно от най-силно продаващите се представления за 2008 – 2009. Ролинг Стоун я нарежда на 63-то място в списъка на 100-те най-велики творци за всички времена. През 1991 г. получава място в Залата на славата на рокендрола.