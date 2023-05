Робърт де Ниро стана баща за седми път на 79-годишна възраст

79-годишният Робърт де Ниро е станал баща за седми път. Холивудската икона се е сдобил наскоро с поредното отроче.

В интервю за ET Canada, в което промотира най-новия си филм "About My Father", де Ниро поправи репортера, който нарече актьора баща на 6 деца и сподели, че "те всъщност са седем".

"Наскоро ми се роди бебе", поясни актьорът.

От ПР екипа на звездата потвърдиха щастливата новина, макар да не споделиха коя е майката на детето.

Де Ниро има две деца, които вече са възрастни хора, от бившата си съпруга Даян Абът. Това са 51-годишната Дрена и 46-годишният Рафаел. Има и 27-годишни синове близнаци - Арън и Джулиан от бившата му приятелка Туки Смит. Актьорът има и 25-годишен син на име Елиът и 11-годишна дъщеря на име Хелън от бившата си съпруга Грейс Хайтауър.

Де Ниро и Гресй се разведоха през 2018 година след 21 години съвместен живот.

Не е ясно коя е жената до актьора в момента и дали тя е майката на новороденото.

Снимка: FoxNews