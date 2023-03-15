Камион за смет блъсна и уби 91-годишен мъж в София
Камион блъсна и уби мъж в София. Сигнал за трагичния инцидент е подаден около 14 часа в сряда, съобщава „Телеграф“.
Произшествието е станало на бул. „Тодор Александров“ в жк „Илинден“. Пометен е 91-годишен мъж, който е издъхнал на място. Камионът се е движел на заден ход
В района на инцидента има голям хипермаркет.
Още по темата:
- » Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Пловдив
- » Железният човек ли е? Влак блъсна мъж край Горна Оряховица, но той оцеля
- » Бг ТИР удари линейка, която блъсна и уби 11-годишно дете в Румъния
- » Над месец борба: Почина полицаят, блъснат от бус с мигранти