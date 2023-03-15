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Камион за смет блъсна и уби 91-годишен мъж в София

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Камион за смет блъсна и уби 91-годишен мъж в София
Facebook, Катастрофи в София
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Камион блъсна и уби мъж в София. Сигнал за трагичния инцидент е подаден около 14 часа в сряда, съобщава „Телеграф“.

Произшествието е станало на бул. „Тодор Александров“ в жк „Илинден“. Пометен е 91-годишен мъж, който е издъхнал на място. Камионът се е движел на заден ход

В района на инцидента има голям хипермаркет.



#камион

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