Ново поколение герои се надига от каналите в „Костенурките нинджа: Пълен хаос“

Този август се отправяме на незабравимо пътешествие до Ню Йорк, където от каналите ще се надигне ново поколение герои. Обичаните по цял свят костенурки нинджа Леонардо, Донатело, Рафаело и Микеланджело се завръщат за ново приключение във впечатляващата анимация Костенурките нинджа: Пълен хаос, която ще ни представи иконичните герои по начин, който не сме виждали до момента на големия екран. Време е за слуз, мутанти, костенурки и пълен хаос, какъвто само едни тийнейджъри могат да сътворят!

След като в продължение на години се крият от човешкия свят в каналите на Ню Йорк, удивителните костенурки искат да бъдат приети като най-обикновени тийнейджъри и трябва да спечелят сърцата на нюйоркчани чрез героичните си действия. Новата им приятелка Ейприл О‘Нийл им помага да се справят с мистериозен престъпен синдикат, но когато армия от мутанти тръгва по петите им, четиримата братя се оказват нагазили в проблеми, далеч надхвърлящи възможностите им..

Първият трейлър на Костенурките нинджа: Пълен хаос ни потапя в атмосферата на филма и разкрива изключително интересния му визуален стил, вдъхновен както от оригиналния комикс Teenage Mutant Ninja Turtles на Кевин Ийстман и Питър Леърд, така и от поредица скици на костенурките нинджа, които режисьора Джеф Роу (The Mitchells vs the Machines) рисува като тийнейджър. Трейлърът също така ни запознава с младите герои, които се вълнуват предимно от младежки забавления и тепърва, под ръководството на учителя Сплинтър, ще се каляват в боя с емблематичните Бибоб и Рокстеди и други култови злодеи от комиксите.

Режисьор на Костенурките нинджа: Пълен хаос е Джеф Роу (The Mitchells vs the Machines), а ко-режисьор е Кайлър Спиърс. Сценарият е на Брендън О‘Байън, по образи създадени от Кевин Ийстман и Питър Леърд, а продуценти са Сет Роугън, Еван Голдбърг и Джеймс Уивър. Сред озвучаващите актьори са Роуз Бърн, Джон Сина, Джаки Чан, Айс Кюб, Джакарло Еспозито, Сет Роугън, Пол Ръд, Мая Рудолф и др.

Костенурките нинджа: Пълен хаос настъпва от 11 август само в кината.