Повериха взривоопасния мач между ЦСКА на Цецо Ефбета и ЦСКА на Гришата на Кабака

Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от 23 кръг. С най-голям интерес се очаква предстоящото в неделя дерби между ФК ЦСКА 1948 и ЦСКА. Двубоят, който ще противопостави лидера срещу третия в класирането, е поверен на Георги Кабаков.

10 март 2023 г., петък, 17:30 ч.

Септември (София) - Ботев (Пловдив)

Съдия: Волен Валентинов Чинков

Асистенти: Иво Николаев Колев и Драгомир Руменов Милев

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

Съдийски наблюдател: Петър Стоянов Петров

11 март 2023 г., събота, 12:30 ч.

Пирин - Хебър

Съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Мартин Емилов Венев

4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев

Съдийски наблюдател: Николай Йорданов Колев

11 март 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак (Варна) - Локомотив (София)

Съдия: Станислав Георгиев Тодоров

Асистенти: Димитър Добромиров Димитров и Владимир Ангелов Велев

4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Красимир Владимиров Миланов

Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев

11 март 2023 г., събота, 17:30 ч.

Левски - Ботев (Враца)

Съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Христо Пламенов Хаджийски и Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Християна Красимирова Гутева ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Николай Неделчев Чакъров

Съдийски наблюдател: Йордан Веселинов Гулев

12 март 2023 г., неделя, 12:00 ч.

Славия - Арда

Съдия: Ивелин Венциславов Занев

Асистенти: Мирослав Максимов Иванов и Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Тодоров Мачев

Съдийски наблюдател: Костадин Ангелов Гергинов

12 март 2023 г., неделя, 14:15 ч.

Лудогорец - Черно море

Съдия: Георги Милков Гинчев

Асистенти: Георги Йорданов Дойнов и Йордан Петров Петров

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

Съдийски наблюдател: Йордан Динков Сталев

12 март 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА

Съдия: Георги Николов Кабаков

Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Диян Христов Вълков

4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Георги Любомиров Минев

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов

13 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Локомотив (Пловдив) - Берое

Съдия: Станимир Лозанов Тренчев

Асистенти: Дениз Пиринов Соколов и Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димитър Русенов Русев

Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев.