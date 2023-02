Психолог посочи песента, правеща хората най-щастливи

Когато се чувствате потиснати, няма нищо по-хубаво от весела песен, която да върне усмивката на лицето ви. Сега един музикален психолог е открил формулата за „най-щастливите песни в света“ - и мелодията, която най-добре я представя, е "Good Vibrations" на „The Beach Boys“, пише „Дейли мейл“.



Д-р Майкъл Боншор от университета в Шефилд установи, че най-приповдигащите настроението песни имат темпо 137 удара в минута (bpm) и редовна структура стих-припев-стих-припев, но са изпъстрени с непредвидими елементи като смяна на тоналността или "седми акорди".



„Харесваме седмите акорди, тъй като те добавят интерес“, казва д-р Боншор. "Обикновените акорди използват три ноти, докато седмогласните добавят допълнителна нота, която създава усещане за музикално напрежение и облекчение“.



Второто и третото място в списъка на най-щастливите песни в света заемат съответно "I Got You (I Feel Good)" на Джеймс Браун и "House of Fun" на „Madness“.



По време на изследването си, поръчано от Müllerlight, д-р Боншор установява, че като цяло песните се възприемат като по-щастливи, когато са в мажорна тоналност. Наред с това веселите песни обикновено имат силен ритъм 1-2-1-2, така че да можете да танцувате заедно с тях.



"Кратката интродукция означава, че песента започва с гръм и трясък веднага, а не е необходимо дълго надграждане. Обичаме високата сила на звука, когато става въпрос за начина, по който се създават нашите щастливи песни, с ноти, изсвирени по ярък и гръмък начин от инструменти като тромпети или електрически китари, вместо от по-меки инструменти. Накрая, черешката на тортата е повтарящ се ритъм или китарен риф, който хората могат да запомнят и който става запомнящ се“.



Всички тези елементи са съчетани в песен, наречена "The Lighter Note", за която е научно доказано, че помага за преодоляване на зимния некомфорт. Проучване, проведено сред 2000 британци, установи, че две трети от тях слушат песента, за да се развеселят, а 40% посочват студеното време и тъмните нощи като причина за нуждата от нея. Всъщност 71% заявяват, че музиката е едно от най-силните влияния върху настроението им.



Повечето от анкетираните смятат, че поп музиката е най-щастливият жанр, но 69% също така заявяват, че обичат да слушат различни видове музика.



На въпроса коя песен им носи най-добро настроение, жителите на Североизточна Европа, Югоизточна Европа, Уелс и Северна Ирландия отговарят, че е "Don't Stop Me Now" на „Queen“.



В Шотландия, Йоркшир, Северозапада, Източен Мидландс и Източна Англия за най-щастлива песен се смята "Dancing Queen" на ABBA.



Любителите на музиката в Югозападния район и Уест Мидландс са избрали "Walking on Sunshine" на „Katrina and the Waves“, а според лондончани най-весела е "Happy" на Фарел Уилямс.