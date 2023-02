Професиите на бъдещето: Психолог на изкуствен интелект

Има много професии, за които се говори, че ще бъдат професии на бъдещето. Всички те са в добре развити и познати сфери, но отразяват нови нужди и нови аспекти на човешката дейност в резултат на бурното развитие на науката и технологиите. Част от тях все още са в областта на научната фантастика, други вече са на прага на реалността, а трети даже вече съществуват в практиката и като учебни програми.

Тъй като разработките, свързани с прилагането на изкуствен интелект, стават все повече, в бъдеще ще са необходими специалисти, които да съчетават познания по психология и информационни технологии, информатика, киберсигурност, етично хакерство и др. Ето няколко примера за „професии на бъдещето“:

Психолог на изкуствен интелект - ще се грижи за поддържането на емоционалното и психическото състояние на изкуствения интелект.

- ще се грижи за поддържането на емоционалното и психическото състояние на изкуствения интелект. Специалист по интеграция на човека и технологиите - ще се занимава с взаимодействието между човека и изкуствения интелект, ще изследва различните професионални и потребителски технологии, които човек използва, и ще оптимизира устройствата и платформите, за да получи най-добрите резултати от тях.

- ще се занимава с взаимодействието между човека и изкуствения интелект, ще изследва различните професионални и потребителски технологии, които човек използва, и ще оптимизира устройствата и платформите, за да получи най-добрите резултати от тях. Много университети вече предлагат мултидисциплинарната учебната програма Human Computer Interaction , ( Взаимодействие човек-компютър (HCI), фокусирана не само върху проектирането на компютърни технологии, създаването на виртуални среди и интегрирани цифрови активи, а и върху взаимодействието между потребителите и компютрите, прилагането на компютърните технологии в реалния свят, интелигентните интерфейси, виртуалната и разширената реалност и новите I/O устройства.

, ( фокусирана не само върху проектирането на компютърни технологии, създаването на виртуални среди и интегрирани цифрови активи, а и върху взаимодействието между потребителите и компютрите, прилагането на компютърните технологии в реалния свят, интелигентните интерфейси, виртуалната и разширената реалност и новите I/O устройства. Треньорът на изкуствен интелект трябва бъде ИТ специалист, но едновременно с това да притежава познания по киберсигурност и да има коучинг умения, защото работата му ще включва настройка на изкуствения интелект и приспособяването му към персонализираните нужди на човека.

трябва бъде ИТ специалист, но едновременно с това да притежава познания по киберсигурност и да има коучинг умения, защото работата му ще включва настройка на изкуствения интелект и приспособяването му към персонализираните нужди на човека. Специалистът по Роботика и вградени системи ( Robotics and Embedded Systems) ще се фокусира както върху работата на роботите, така и върху ефективното им сработване с вградените системи, които комбинират хардуер и софтуер за изпълнението на различни функции и задачи.

( ще се фокусира както върху работата на роботите, така и върху ефективното им сработване с вградените системи, които комбинират хардуер и софтуер за изпълнението на различни функции и задачи. Специалистът по Мониторинг на роботи ще актуализира алгоритмите на роботите и ще наблюдава за отклонения в действията им. Основната му задача ще бъде да ги направи автономни и ефективни.

ще актуализира алгоритмите на роботите и ще наблюдава за отклонения в действията им. Основната му задача ще бъде да ги направи автономни и ефективни. С напредващата дигитализация на бизнеса, използването на лични данни онлайн ще продължава да расте. Етичният хакер е този, който трябва открива и коригира слабите места и недостатъците в онлайн системите на бизнеса, за да бъдат избегнати големи загуби при евентуални кибератаки.

е този, който трябва открива и коригира слабите места и недостатъците в онлайн системите на бизнеса, за да бъдат избегнати големи загуби при евентуални кибератаки. Компютърните игри все повече излизат от сферата на забавленията и започват да обслужват различни аспекти на образованието и бизнеса. Геймификаторите са специалисти по информатика, които създават програми за усвояване на различни знания и умения под формата на игри. Този подход на обучение може да се приложи в абсолютно всички области на образованието и човешката дейност. С помощта на игри бързо и качествено могат да се обучават както ученици и студенти, така и специалисти, които искат да усвоят сложни и специфични професионални умения. Затова за геймификаторите е изключително важно да познават особеностите и нуждите на различните индустрии. Вече са създадени и активно се използват различни образователни и обучителни игрови платформи, които се прилагат в медицината, физиотерапията, архитектурата, транспорта, военното дело и др. Няма съмнение, че този тип технологии са с огромен потенциал и тепърва ще допринасят за създаването на нови професии.

са специалисти по информатика, които създават програми за усвояване на различни знания и умения под формата на игри. Този подход на обучение може да се приложи в абсолютно всички области на образованието и човешката дейност. С помощта на игри бързо и качествено могат да се обучават както ученици и студенти, така и специалисти, които искат да усвоят сложни и специфични професионални умения. Затова за геймификаторите е изключително важно да познават особеностите и нуждите на различните индустрии. Вече са създадени и активно се използват различни образователни и обучителни игрови платформи, които се прилагат в медицината, физиотерапията, архитектурата, транспорта, военното дело и др. Няма съмнение, че този тип технологии са с огромен потенциал и тепърва ще допринасят за създаването на нови професии. С бързото развитие на технологията на виртуалната реалност и използването й във все повече обществено значими сфери нарастват и нуждите от различни специалисти в тази област с разнообразни квалификации и умения. Безспорно една от перспективните професии е и Дизайнерът на виртуална среда.

Въпреки бурното развитие на науката и технологиите в бъдеще ще са необходими не само инженери и ИТ специалисти. Счита се, че именно меките умения като ефективна комуникация, критично мислене, умения за учене и разрешаване на проблеми, адаптивност, креативност, емпатия и др., са тези, които ще дават предимство на човека пред машините. Те ще бъдат все по-важни и търсени от работодателите, а Консултантът по меки умения ще е отговорен за развитието им - както у настоящите служители, така и у кандидатите за работа.

В областта на медицината и здравеопазването също се очакват да се появят нови професии.

Например постиженията в областта на генетиката ще даде възможност на Личния медицински консултант да вземе правилни медицински решения за лечението на пациента, съобрасени с неговото ДНК, а Медицинският ментор ще проследява състоянието на пациентите след назначаване на лечение или изписване от болница, за да гарантира, че те следват точно препоръките на лекарите относно приема на лекарства, двигателния режим и режима на хранене.

да вземе правилни медицински решения за лечението на пациента, съобрасени с неговото ДНК, а ще проследява състоянието на пациентите след назначаване на лечение или изписване от болница, за да гарантира, че те следват точно препоръките на лекарите относно приема на лекарства, двигателния режим и режима на хранене. Недостигът на органи за трансплантация в бъдеще вероятно ще предизвика появата на нова специалност, която съчетава познания по Молекулярна биология, Биомедицина и Биотехнологии. Създателят на органи и части на тялото ще е отговорен за 3D принтирането на необходимия орган или част на тялото, използвайки стволови клетки или други подходящи материали.

Във връзка с устойчивото развитие и опазването на околната среда ще има нужда от много нови специалисти:

Инженерът по отпадъците ще разработва методи за рециклиране на отпадъците, за превръщането им в енергия и използването им за създаване на устойчиви полезни материали, и ще предлага ефективни начини за използване и повторна употреба на страничните продукти на различни производствата. Този специалист ще трябва да има познания по екология, биохимични технологии, материалознание и дори енергетика.

ще разработва методи за рециклиране на отпадъците, за превръщането им в енергия и използването им за създаване на устойчиви полезни материали, и ще предлага ефективни начини за използване и повторна употреба на страничните продукти на различни производствата. Този специалист ще трябва да има познания по екология, биохимични технологии, материалознание и дори енергетика. Изключително необходима и важна ще бъде професията на Експерта по алтернативна енергия, който възоснова на задълбочени познания и проучвания ще предлага най-подходящите алтернативни източници на енергия (напр. слънчева, вятърна, хидро, ядрена или др.) за всеки конкретен случай и производство.

който възоснова на задълбочени познания и проучвания ще предлага най-подходящите алтернативни източници на енергия (напр. слънчева, вятърна, хидро, ядрена или др.) за всеки конкретен случай и производство. Вече са факт сградите, създадени чрез 3D принтиране, които в бъдеще се очаква да се използват все повече за временен подслон на пострадали от природни бедствия или бягащи от военни конфликти. За изграждането им ще е необходим Инженер на временни структури - специалист, който съчетава познания по строително инженерство и индустриален дизайн.

2. Кандидат-студентите ръководят ли се в своя избор от това кои са професиите на бъдещето или по-скоро правят своя избор на базата на своите предпочитания, интереси, възможности?

Има различни критерии и приоритети, по които кандидат-студентите избират своята бъдеща професия. Разбира се, всички желаят да учат специалност, която да ги доведе до търсена и добре платена професия с блестящи перспективи за равитие. Понякога в този си стремеж младите хора са готови да пренебрегнат своите безспорни таланти, трайни интереси и умения, за които са положили много труд и са получили признание, и то само защото смятат, че те ги водят към професии, които не са достатъчно търсени и че няма да им осигурят мечтаното високо заплащане, сигурност и престиж. Така някой, който би могъл да стане блестящ музикант, артист или талантлив художник, може да се превърне с цената на много усилия и безсънни нощи в посредствен програмист. Още по-голям е проблемът, когато става дума за професия, която изисква не само желание и упоритост за овладяване на сложни академична материя, а истинско призвание и отденост, както е с медицината, например. Като кариерен консултант аз винаги съветвам кандидат-студентите да търсят най-подходящата професия за тях, като се опират на своите силни страни, личностни характеристики, качества, умения и интереси. Само така избраната специалност, както и готовността им непрекъснато да учат и да се развиват, ще им донесе успех и удовлетворение в кариерата и в живота.

4. Кои специалности (в коя сфера са) се налагат най-много през последните години и защо според вас?

През последните години съвсем естествен е високият интерес на българските кандидат-студенти към ИТ специалностите – така е и навсякъде по света. Освен популярните Computer Science, Software Engineering, Information Systems, вече доста разпространени са Artificial Intelligence, Data Science, Cybersecurity, IT Management for Business, Business Informatics и Business Analytics заради разнообразните възможности за приложение и кариерно развитие.

Запазва се интересът към Economics и основните бизнес специалности International Business, Business Management, Business Administration и Marketing Management, както и към по-профилираните Creative Business, Media Management, Tourism and Hospitality Management, Leisure and Events Management, Health Management и Sport Management. Все повече младежи се насочват към бизнес магистратури, свързани с екологията и устойчивото развитие - Business Innovations and Entrepreneurship. Sustainable Innovation and Entrepreneurship и Sustainable Business & Innovation. Интересна и актуалната е специалност Устойчиви иновации (Sustainable Innovation), която изучава не само екологичните, но и здравните и обществените аспекти на негативното влияние на човека върху природата и се предлага от много университети.

Много кандидати със хуманитарна насоченост продължават да предпочитат класически специалности като Психология, Право, Политика, Международни отношения и Социални науки, като все по-голяма популярност придобиват и комбинираните специалности Philosophy, Politics and Society, Philosophy, Politics and Economics (PPE), както и програмите Liberal Arts, при които студентите имат възможност сами да избират изучаваните предметите – от компютърни, природни, хуманитарни науки до различни изкуства, и така да формират своята учебна програма.