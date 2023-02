Интервю с Олга Христова, старши консултант за образование в чужбина в консултантска агенция ЕДЛАНТА.

1) Кои са професиите на бъдещето?

Според известния немски футуролог Герт Ленард през следващите 20 години, благодарение на високите технологии, човечеството ще се промени повече, отколкото се е променило за последните 300 години. Очаква се, че много продукти, които използваме днес, ще излязат от употреба, а производствата, свързани с тях, ще бъдат преустановени. На мястото на "ненужни" професии ще се появят нови, които понякога е трудно да си представим. Според прогнозите на Майкрософт, някои от тези професии, които все още се възприемат като примери от сферата на фантастиката, са: археолог по космическите отпадъци; специалист по съхранение на памет (мисли, спомени, сънища); стратег по възстановяване на дивата природа; създател на устройства за съхранение на енергия, дизайнер на тъкани и части на човешкото тяло; дизайнер на виртуални светове; инженер по създаване на изкуствен интелект; геймификатор; специалист по предотвратяването на екологични катастрофи и т.н.

Когато говорим за "професиите на бъдещето" обаче не трябва да забравяме и за "професиите с бъдеще", т.е. всички онези професии, които съществуват от векове, съществуват днес и ще продължат да съществуват в бъдеще. Тук бихме могли да споменем професии като лекар, адвокат, архитект, икономист.... Очаква се, че в бъдеще на всеки, който упражнява някоя от "традиционните" професии, ще се наложи да познава и използва високите технологии. Например хирургът може да стане телехирург, адвокатът може да бъде адвокат по етичното приложение на технологиите и т.н.

2) Ще остане ли IT секторът притегателна сила за младите?

Професиите, свързани с IT сектора отдавна привличат младите хора и тази тенденция се запазва. Очакванията са за бърза и сигурна реализация, високо ниво на заплащане и блестящи кариерни перспективи. Добре е когато този избор е вследствие на трайни интереси, придобити умения и познаване спецификата на тази сфера.

3) Как да се насочи един млад човек към правилната професия?

За да избере най-подходящата специалност за себе си кандидат-студентът трябва преди всичко добре да познава своите интереси, нагласи и таланти, да открие сферата, която го привлича, да събира информация да бъдещата си професия и целенасочено да развива необходимите качества и умения.

4) Кои специалности и кои учебни дестинации са най-предпочитани и защо?

Както споменах по-горе, на първо място са ИТ специалностите - освен популярните Computer Science, Software Engineering, Information Systems, вече доста разпространени и търсени са Data Science, Cybersecurity, Artificial Intelligence и други. Все повече нараства интересът към специалности като IT Management for Business, Business Informatics и Business Analytics.

Запазва се интересът към Economics и основните бизнес специалности International Business, Business Management, Business Administration и Marketing Management, но все повече младежи се насочват към Business Innovations and Entrepreneurship, както и към по-профилираните Leisure and Events Management, Creative Business (Media Management), Tourism and Hospitality Management, Health Management и Sport Management.

Всяка година имаме сериозни и добре подготвени кандидати за Architecture, Mechanical Engineering, Automotive Technology и Aerospace Engineering.

Много кандидат-студентите с профил в училище биология и химия избират да следват Медицина, Стоматология, Фармация, Био медицински науки, Био медицинско инженерство и др.

За всички, които се вълнуват от съдбата на нашата планета, подходяща актуална специалност е Устойчиви иновации, която изучава не само екологичните, но и здравните и обществените аспекти на негативното влияние на човека върху природата. Освен в Нидерландия, тази специалност се предлага и в Дания и Германия.

Устойчив е интересът към Психология, Право, Политика/Международни отношения и Социални науки, като все по-голяма популярност придобиват комбинираните специалности Philosophy, Politics and Society, Philosophy, Politics and Economics и програмите Liberal Arts, при които студентите имат възможност сами да избират предметите, които изучават – от компютърни, природни, хуманитарни науки до различни изкуства, и така да формират своята учебна програма.

В последните години най-желани дестинации за висше образование в престижни европейски университети са Австрия, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия и скандинавските страни. Все повече нараства интереса към Япония и Южна Корея, които са световни лидери в областта на високите технологии и машиностроителната индустрия.

5) Има ли място за креативност в професиите на бъдещето?

Разбира се, креативността е едно от основните качества, които ще трябва да притежава човекът на бъдещето. Постепенно на преден план ще излязат професии, които ще съчетават високо технологични познания с творчески, индивидуален подход към решаването на различни казуси. Именно креативността отличава човека от изкуствения интелект. И най-съвършеният робот няма въображение, не може да се адаптира към ситуации, с които не се е сблъсквал досега, да решава нови за него проблеми, няма емоционална интелигентност, не може да проявява разбиране и съпричастност. Поне засега...

6) Ще изчезват ли все повече стари занаяти и професии?

Има доста професии и занаяти, които постепенно ще загубват своето значение, ще отмират. Някои от тях заради намалените нужди от подобни услуги, а други заради бурното развитие на технологиите, появата на специализирани компютърни програми и масовото навлизане на изкуствения интелект. Затова и най-вероятно е да изчезнат професиите, в които няма творчески елемент, тези, които са свързани с рутинни действия и могат да бъдат автоматизирани. Всички сме свидетели как намаляват банковите клонове за сметка на банкоматите, стават все повече касите в супермаркетите, на които можеш сам да маркираш и заплатиш своите покупки, все повече хора сами организират своите пътувания, закупуват най-изгодните билети и правят всички туристическите резервации на най-добри цени. Появяват се все по-съвършени програми за коригиране, редактиране и превод на текстове, за извършване на все сложни счетоводни операции и финансови анализи. Много от известните традиционни професии няма да изчезнат, а ще се трансформират и ще изискват кадри с нова, актуална квалификация. Това означава, че не трябва да се отчайваме, а да сме готови непрекъснато да учим, да се развиваме и да надграждаме своите знания и умения.

7) Как да разберем кои ще са най-търсените професии в бъдеще?

Трудно е да се посочат точните професии, по-скоро можем да се ориентираме в това кои области на науката, на човешката дейност и живот ще имат нужда от най-много кадри: това са всички специалностите, свързани с комуникационните и информационните технологии, с изкуствения интелект, логистиката, здравеопазването, изхранването на населението и снабдяването с основни жизненоважни ресурси като вода, с екологията, климатичните промени и всички проблеми, причинени от замърсяването на планетата, с търсенето и откриването на нови енергийни източници.

8) От какво най-много се интересуват студентите при избора на професия?

Нашите впечатления са, че голямата част от кандидат-студентите се насочват към специалности, с които се надяват бързо и сигурно да намерят високоплатена работа с добри перспективи за кариерно развитие. Много от тях искат да работят дистанционно, сами да определят сроковете и темпа на изпълнение на задачите, да имат гъвкаво работно време. Вече има много подобни позиции за кадри с подходяща квалификация, които отговарят на тези им очаквания. Това, което не винаги отчитат младите хора, е, че динамиката на пазара на труда е много голяма и специалистите във всяка област трябва непрекъснато да следят тенденциите, да не спират да учат и да се развиват цял живот.