Ето кои са номинирани за "Оскар" тази година

Година след като стрийминг платформите за първи път спечелиха най-високото отличие на Холивуд, Академията обяви номинациите за 95-ите награди "Оскар" в театър "Самюъл Голдуин" в Бевърли хилс, Калифорния, съобщи Нова тв.

Представянето на списъка с претенденти за престижните статуетки бе излъчено на живо в предаването "Добро утро, Америка" по телевизия ABC, също на сайтовете Oscars.org и Oscars.com, както и в няколко от социалните медийни платформи на Академия за кинематографично изкуство и наука. Обявиха ги актьорите Риз Ахмед ("Звук на метал") и Алисън Уилямс ("M3ГАН").

Номинирани за най-добър филм:

„На Западния фронт нищо ново“

"Аватар 2"

"Баншите в Инишерин"

"Елвис"

"Всичко навсякъде наведнъж"

"Семейство Фейбълман"

"Лидия Тар"

"Топ Гън"

"Идиотският триъгълник"

"Нейната дума"

Номинирани за най-добър актьор в главна роля:

Остън Бътлър - "Елвис"

Колин Фарел - "Баншите в Инишерин"

Брендън Фрейзър - "Китът"

Пол Мескал - Aftersun

Бил Найти - Living

Номинирани за най-добра актриса в главна роля:

Кейт Бланшет

Ана де Армас

Андреа Райсборо

Мишел Уилямс

Мишел Йео

Номинирани за най-добър актьор в поддържаща роля:

Брендън Глийсън ("Баншите от Инишерин")

Брайън Тайри Хенри (Causeway)

Джъд Хърш ("Семейство Фейбълман")

Бари Киогън ("Баншите от Инишерин")

Ки Хюи Куан ("Всичко навсякъде наведнъж")

Номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля:

Анджела Басет ("Уаканда Завинаги")

Хонг Чау ("Китът")

Кери Кондън ("Баншите от Инишерин")

Джейми Лий Къртис ("Всичко навсякъде наведнъж")

Стефани Цу ("Всичко навсякъде наведнъж")

Номинирани за най-добър режисьор:

Мартин Макдона - "Баншите от Инишерин"

Даниел Куан/Даниел Шайнерт - "Всичко навсякъде наведнъж"

Стивън Спилбърг - "Семейство Фейбълман"

Тод Фийлд - "Лидия Тар"

Рубен Йостланд - "Идиотският триъгълник"

Номинирани за най-добър оригинален сценарий:

"Баншите от Инишерин"

"Всичко навсякъде наведнъж"

"Семейство Фейбълман"

"Лидия Тар"

"Идиотският триъгълник"

Номинирани за най-добър адаптиран сценарий:

„На Западния фронт нищо ново“

"Вади ножовете: Стъклен лук"

Living

"Топ Гън: Маверик"

"Нейната дума"

Номинирани за най-добър чуждоезичен филм:

„На Западния фронт нищо ново“

"Аржентина 1985"

Close

Eo

The quiet girl

Номинирани за най-добър анимационен филм:

"Пинокио"

"Котаракът в чизми"

Marcel the Shell with Shoes On

Inu-Oh

Sea Beast

Turning Red