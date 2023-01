Педиатър със съвети какво да правим при стомашно-чревен вирус при детето

Д-р Богданова е с интереси в областта на здравословното отглеждане на деца, профилактиката и своевременното откриване и лечение на заболяванията в детската възраст.

Има участие в 7th Congress of the European Academy of Pediatric Societies, Paris, 30th of October – 3rd November 2018.

Тя е майка на две деца. Има активен профил в Инстаграм, чрез който информира майките относно ключови теми в израстването и развитието на техните деца: @bogdanova.md

С какво се характеризират стомашно-чревните инфекции?

Обикновено включват симптоми като повръщане, коремни болки, диария, фебрилитет, липса на апетит, гадене. Може да са в комбинация или по отделно изявени.

Какви са основните причини за появата им?

По- голямата част са причинени от агенти от вирусен произход. Друга по- малка- от бактериален. Важно е лекарят правилно да ги разграничи, защото и лечението е различно.

С каква продължителност е инкубационният период?

Обикновено е от няколко часа до 3-4 дни. Бързо се развиват в организма.

Кога трябва да потърсим лекарска помощ?

Много е важно, детето да уринира. Когато например памперсът е сух повече от 6 часа, задължително трябва да се потърси лекарска помощ. Също и когато температурата продължава повече от 4 дни или диарията не се повлиява, въпреки диетата и медикаментите. Когато детето е неконтактно, не може да бъде събудено или има промени в поведението, които притесняват родителите е хубаво да се направи консултация.

Какви изследвания е необходимо да се направят?

Обикновено се взима кръв от пръстче- капилярна за пълна кръвна картина и црп. Може да се изследва и алкално- киселинното равновесие, за да се ориентира лекарят за степента и типа на дехидратация. Това може да се види и от нивото на електролитите- натрий, калий, хлор. Моят съвет е при данни за тежко протичане, със скорошна загуба на тегло, често пишкане и пиене на вода, преди проявата на симптоми да се изследва и кръвна захар. Често диабетът при децата дебютира, имитирайки остра чревна инфекция.

Кога настъпва моментът на обезводняване и за какво трябва да внимаваме?

Както споменах, важно е отделянето на урина. Ако повече от 6 часа няма такова, говорим за обезводняване и слагаме една удивителна, за евентуална парентерална рехидратация, чрез вливане на глюкозо- солеви р-ри или др. такива. Лекарят може да се ориентира за степента на дехидратация като изследва тургора и еластичността на кожата, както и чрез други такива методи.

Трябва ли да даваме прахчета за хидратиране, богати на микроелементи (хидратин) или можем да дадем вода с щипка сол и захар?

Прахчета! Защото те са със строго дозирани микроелементи и други съставки, за конкретното състояние.

Каква диета се препоръчва при наличие на стомашно-чревна инфекция?

Започва се с глад, докато отшуми повръщането, ако има такова. Дава се само глътки вода, по много малко, на често.

След това се предлагат хляб, сухари, солети и обикновени бисквити. Следват- морков, картоф, ориз, пиле, банан, печена ябълка- въведени за около 1 седмица и т.н Най- накрая остава млякото във всякаква форма, цитруци, пържени.

Ако кърмите, продължавате с кърменето. Ако бебето е на формула, се дава безлактозна такава. Ако се захранва и приема пюрета, дайте лечебни каши.

Колко време след наличие на инфекцията може да започне първото хранене?

Изчаква се да премине периодът на повръщане. Всяко даване на храна в този период, ще предизвиква повръщане.

Какво е лечението и в кои случаи се налага венозна рехидратация?

Лечението при симптоми от вирусен характер е симптоматично. Рехидратиращи р-ри, медикаменти против повръщане и диария, пробиотици, антипиретици и др.

Най-важно е родителят да запази спокойствие, да даде време на имунната система да пребори вирусът. Това не става за два часа, а за поне 2 дни.

При две поредни и нормални за детето изхождания, то вече е излекувано!