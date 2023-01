Поли Генова стартира 2023 година с нова песен и нов албум

Днес е официалната премиера на новия сингъл на Поли Генова „Help Me Out“. Песента ще е част от предстоящия нов албум на изпълнителката, с който тя ще зарадва феновете си през 2023 г. Видеоклипът към „Help Me Out“ е вече достъпен в официалния YouTube канал на Поли и можете да го гледате ТУК. Музиката е в типичния за нея денс стил, към който тя се завръща след супер успешния си проект от края на миналата година „По-добрата Коледа“. Този път певицата се включва и като автор на песента, която се очаква скоро да оглави класациите и да се превърне в хит.

Клипът към „Help Me Out“ е заснет в средиземноморския курорт Анталия, който е известен със своите спиращи дъха гледки и красиви плажни ивици. Именно това е причината песента да носи и леко носталгично звучене, правейки препратка към летните спомени. Режисьор на видеото е ексцентричният и харизматичен Джийсън Брад Люис, с който певицата си е партнирала и по много други музикални проекти.

За най-новия си сингъл талантливата Поли Генова споделя: „Започвам новата 2023 година със силната и носеща прекрасно послание песен „Help Me Out“. Тя има специална енергия и емоция, която те кара да преоткриеш себе си и вътрешния си свят. Бавният и мелодичен EDM стил докосва и вълнува така, както и самият текст на трака. Вярвам, че ще успеете да се потопите в красивата музика и в комбинация с прекрасните пейзажни кадри на видеото ще можете да се отпуснете и да се пренесете на мечтано място.“

Сингълът „Help Me Out“ се разпространява от „Warner Music Group“ чрез „Орфей Мюзик“ и може да бъде слушан във всички големи музикални стрийминг платформи.

Междувременно Поли Генова продължава активна работа и по други интересни проекти. През следващата седмица тя заминава за Испания, където ще бъде специален гост на събитие, организирано от българското посолство в Мадрид. Съвсем скоро този месец, на 20 януари, пък се очаква премиерата на приключенския анимационен филм „Тайният свят на Финик“, в който Поли озвучава главната героиня – Кристин. Тя е смело и любопитно 12-годишно момиче, което обича да разплита любопитни загадки. Поли очаква с нетърпение премиерата и приветства малки и големи да гледат филма и да се насладят на уникално кино изживяване.

За Поли Генова

Поли Генова е един от най-успешните артисти на българската музикална сцена. Изпълнител е на №1 хитовете Last Night, No More, Na Na и др. Поли е един от най-успешните български участници на Евровизия, като през 2016 г. печели престижното четвърто място. Песента If Love Was a Crime, с която участва, се превръща в хит в Европа. През 2015 г. Поли Генова е водеща на финала на Детската Евровизия, проведен в България, с което става изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят. Дълги години е жури в най-гледаните музикални риалити формати в България – X Factor и Гласът на България.