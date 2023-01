Андреа разплака мрежата с този КЛИП, с който се сбогува официално с Кобрата

Фолкпевицата Андреа казва сбогом на бившия си приятел Кубрат Пулев с черно-бяло видео, публикувано в личния й Инстаграм профил.

Като текст тя написа единствено: "Сбогом" - на английски.

Видеото е компилация от спомени на двойката през годините - кадри от мачове на Кубрат, как Андреа го посреща на летището, техни гостувания в телевизионни предавания и кадри от реклами, които двамата са заснели. Песента на Палома Фейт "Само любовта може да боли така" (Only Love Can Hurt Like This) звучи на фона на черно-белите кадри.

Припомняме, че фолкпевицата и боксьорът имаха дългогодишна връзка, която приключи преди време.

Преди месец Кубрат заяви, че има човек до себе си, но иска да държи връзката си далеч от публичното пространство.