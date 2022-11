Поли Генова отвежда публиката в Лапландия за „По-добрата Коледа“

Една от най-обичаните български поп изпълнителки – Поли Генова, ще изненада публиката с грандиозен празничен спектакъл. От днес в продажба влизат билетите за ексклузивното коледно шоу „По-добрата Коледа“ на чаровната звезда. Неповторимият формат на концерта ще потопи зрителите в магичната коледна Лапландия, където за първи път ще могат да се насладят на коледните песни от новия албум на звездата. Събитието ще се състои на 20 ноември 2022 г. в Киноцентър Бояна, където зрителите ще се насладят на приказна коледна обстановка и музикални вълшебства. Концертът ще се проведе под патронажа на Посолството на Финландия в България, а негови специални гости ще бъдат Орлин Горанов, Любо Киров, Орлин Павлов, Прея и актьорът Любо Нейков.

Билети за магичното изживяване могат да бъдат закупени онлайн на EPAYGO или на касите на EasyPay в цялата страна.

Коледа е време за сбъдване на мечти и именно заради това 100% от средствата събрани от продажбата на билетите ще бъдат дарени на „Операция: Плюшено мече“, сдружение което подкрепя развитието на младежи в неравностойно положение. В продажба са билети от различни ценови категории, както и ограничен брой VIP билети, към които зрителите ще присъстват на изискан коктейл по време на концерта, ще получат покана за Коледен базар и разходка из декорите на киноцентъра и възможността лично да се срещнат с Поли Генова.

„По-добрата Коледа“ е проектът, който с години се мечтае, осмисля и оформя в главите на мен и на екипа ми. Отне ни време, за да успеем да подготвим и поднесем на всички вас този специален и много емоционален музикален букет от прекрасни композиции и текстове. Броя дните до 20-и ноември, когато ще можем на живо, заедно с моето музикално семейство, да представим именно албума „По-добрата Коледа“, сподели Поли Генова.

Официални партньори на събитието са Coca-Cola и bTV Media Group, чието включване гарантира истински вълшебно преживяване.

За Поли Генова

Поли Генова е един от най-успешните артисти на българската музикална сцена. Изпълнител е на №1 хитовете Last Night, No More, Na Na и др. Поли е един от най-успешните български участници на Евровизия, като през 2016 г. печели престижното четвърто място. Песента If Love Was a Crime, с която участва, се превръща в хит в Европа. През 2015 г. Поли Генова е водеща на финала на Детската Евровизия, проведен в България, с което става изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят. Дълги години е жури в най-гледаните музикални риалити формати в България – X Factor и Гласът на България.