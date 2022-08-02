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Започва се: Калифорния обяви извънредно положение заради маймунската шарка
02.08.2022 / 16:45
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pixabay
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#маймунска шарка
#Калифорния
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