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Започва се: Калифорния обяви извънредно положение заради маймунската шарка

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Започва се: Калифорния обяви извънредно положение заради маймунската шарка
pixabay
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#маймунска шарка #Калифорния

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