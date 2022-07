Очаквано: Борис Джонсън подаде оставка (ВИДЕО)

Британският премиер Борис Джонсън обяви в четвъртък, че подава оставка от поста, както и от ръководството на Консервативната партия, предаде БНР.

В изявление пред "Даунинг Стрийт" 10 той каза, че "сега е ясна волята на парламентарната Консервативна партия, че трябва да има нов лидер на тази партия и следователно нов министър-председател“.

"Причината да се боря толкова упорито през последните няколко дни, за да продължа да изпълнявам този мандат лично, не беше просто защото исках да го направя, а защото чувствах, че това е моя работа, мой дълг, мое задължение към вас“, обясни Джонсън.

Той потвърди, че ще остане на поста, "докато не бъде избран нов лидер", за което в момента обаче няма ясен график.

Джонсън каза, че процесът по избор на новия лидер трябва да започне незабавно и той ще остане на поста, докато приемникът му не бъде назначен.

Той похвали работата на своето правителство, включително справянето с важни теми като Брекзит и конфликта в Украйна, и увери, че Обединеното кралство ще продължи да помага на Украйна във войната й срещу Русия.

Джонсън също така посочи, че иска да благодари на милионите избиратели, които подкрепиха партията през 2019 г., когато бяха спечелени няма голям брой гласове за торите от 1979 г. насам.

Борис Джонсън призова своя наследник да намали данъците, за да насърчи растежа и да генерира повече приходи за хазната.

Той обеща да подкрепя напълно своя наследник:

"Знам, че някои хора ще изпитат облекчение, а много от вас ще бъдат разочаровани. Искам да знаете колко съм опечален, че се отказвам от най-добрата работа в света“, каза той, преди да благодари на съпругата и семейството си, както и на държавните служители.

Борис Джонсън каза, че се е опитал да се задържи на поста си, защото е искал да изпълни обещанията на партията на торите в нейния манифест от 2019 г.

"Но този манифест беше победен от "стадния инстинкт" на депутатите", каза той, признавайки, че никой никога не е бил "незаменим" като лидер.

Джонсън отбеляза, че е доволен, че Обединеното кралство е пренастроило отношенията си с ЕС и е върнало правомощията на страната да създава свои собствени закони.

Той също така се похвали с най-бързото внедряване на Covid ваксинацията в Европа, най-бързото възстановяване от коронавирусната пандемия и водещата реакция на Запада по отношение на инвазията на Русия в Украйна.

"Опитах се да убедя колегите си, че би било ексцентрично да сменяме правителствата, когато постигаме толкова много и имаме толкова голям мандат и изоставаме само с няколко точки в социологическите проучвания. Съжалявам, че не успях в тези спорове и, разбира се, е болезнено да не мога сам да продължа с толкова много идеи и проекти".

Джонсън каза, че да си министър-председател е "образование", приветствайки многото иновативни хора, които е срещнал по пътя си.

"Дори ако понякога нещата сега да изглеждат мрачни, бъдещето ни заедно е златно. Благодаря ви много“, добави той.

BREAKING: Boris Johnson says he will resign as U.K. prime minister after months of scandal and days of internal revolt. pic.twitter.com/yiMt5Rr7w0