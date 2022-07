Манипулация: Социалните мрежи избират какво да ни показват

Как социалните мрежи избират какво да ни показват? Как се стига дотам на стената си да виждаме точно тези 100-200 от всичките милиони публикувани на ден?

Това са въпроси, които вълнуват както обикновени потребители, така и всички онези, които се занимават с дигитален маркетинг и правят пари в социалните мрежи. Да започнем с най-голямата (все още) социална мрежа Фейсбук.

Първенци

Първо, мрежата има 1,620 милиарда уникални посетители по целия свят през май месец. 19,739 милиарда посещения през този месец пък са били със средна продължителност над 10 минути. „Вашата стена използва персонализирано класиране, което взема предвид хиляди уникални сигнали, за да разбере какво е най-интересно за вас. Нашата цел не е да ви караме да превъртате във Facebook часове наред, а да ви предоставим приятно изживяване, към което искате да се върнете“, казва Анна Степанов, ръководител на звено в компанията. В момента се извършва преход, при който алгоритъмът се настройва да ви показва повече видео, особено Stories и Reels (от сестринската мрежа Инстаграм). Докато текстови и фотопубликации ще продължават да се виждат, те постепенно ще бъдат намалявани в полза на видеата, особено кратките такива, пише "Телеграф".

Instagram

„Instagram няма един-единствен алгоритъм, който да наблюдава какво правят хората в приложението. Ние използваме различни алгоритми, класификатори и процеси, всеки със собствена цел“, обяснява шефът на приложението Адам Мосери. За стената в Instagram ключовите сигнали за класиране са колко популярна е публикацията, кога е публикувана, колко е дълга, дали е видеоклип и дали е прикачена към местоположение. Ключова информация е и колко пъти потребителите са взаимодействали с автора през последните няколко седмици, както и от какво може да се интересувате самият вие като потребител и колко публикации сте харесал.

YouTube

Видеомрежата има 1,953 милиарда уникални посетители през май 2022 г., а 35 млрд. месечни посещения са били с продължителност над 20 минути. Алгоритъмът на YouTube се опитва да съпостави всеки зрител с видеоклиповете, които най-вероятно ще гледа или би харесал. С над 500 часа видеосъдържание, качвано всяка минута, това е Херкулесова задача. Системите на YouTube обаче се справят с това предизвикателство, като обръщат голямо внимание на това какво гледат зрителите, какво не гледат или премахват, колко време прекарват в гледане и какво споделят или харесват?

TikTok

Toва е безспорната изгряваща звезда на социалните мрежи най-вече заради това, че е мрежа номер 1 за тийнейджърите днес. Какво значи това? Че те ще пораснат и след 10 години това ще е най-голямата мрежа на младите възрастни... TikTok има 690 милиона уникални посетители месечно по целия свят. 1,766 милиарда посещения през май месец са били със средна продължителност на сесията над 3 минути. Емисията на TikTok For You, което си е своеобразна „стена“, представя поток от видеоклипове, подбрани според интересите на всеки потребител, което улеснява потребителя да намира съдържание и създатели, които обича. С други думи няма емисия For You за над един милиард активни потребители на TikTok месечно. Има милиард емисии за вас, съобразени с това, което всеки потребител гледа, харесва и споделя. „Тази емисия се захранва от система за препоръки, която доставя съдържание на всеки потребител, което вероятно ще представлява интерес за този конкретен потребител.“

Препоръчано

Препоръчаните видеа се основават на редица фактори, включително: взаимодействия с потребителите, като видеоклиповете, които харесват или споделят, акаунтите, които следват, коментарите, които публикуват, и съдържанието, което създават. Ключова е и информацията за видеоклипа, която може да включва подробности като надписи, звуци и хештагове. „Всички тези фактори се обработват от нашата система за препоръки и се претеглят въз основа на тяхната стойност за потребителя. След това видеоклиповете се класират, за да се определи вероятността от интерес на потребителя към част от съдържанието, и се доставят във всяка уникална емисия за вас", обясняват от мрежата. Интересното в случая е, че в ТikTok тежест имат не просто нещата, които вие харесвате, а алгоритъмът буквално „води за носа“ потребителя, като го тества с ново съдържание или го „превъзпитава“ да се насочва към съдържание, което дори и не е мислел, че би му харесало. Тук специалистите откриват основна причина за бума на ТикТок сред младежите и факта, че вместо просто да подхранва вкусовете им, алгоритъмът ги оформя, променя и насочва с ясната цел потребителите да предпочитат точно тази мрежа, а не друга.

Снимка: Уикипедия