7 482 лева за трима по нашето море - ето при какви условия обаче

Send to Kindle

"Труден избор?". Това написа във Фейсбук Адриан Аспарухов и качи следната снимка. От нея става ясно, че почивка в Обзор за 2-ма възрастни и 1 дете, за 15 дни, в 4-звезден хотел, на "all inclusive" и първа линия, струва 7 482 лв. За малко по-висока цена (7 692 лв.), за същия период, можем да получим почивка на Малдивите в 5-звезден хотел, но само със закуска. Коментарите на потребители са красноречиви, видя Sofia24.bg. Ето какво пишат хората под снимката:



- "Само дето на Обзор цената е All inclusive за 15 нощувки за трима човека, докато на Малдивите цената е само за нощувки без храна и пиене. Там за All inclusive хотел цените за трима човека видях, че започват от 11 600 лв нагоре";



- "Тези дни си мислех точно същото.. собствениците на хотели по нашето Черноморие са се побъркали";



- "Дай още 1000 лв и по-добре иди на Велинград!!! Тези хотелиери са се побъркали!!!";



- "Мани ги тия Малдиви. Друго си е в Обзор - където в 5-звездния хотел персоналът са мангали от селата, а в кухнята не готвят ресторантска, а столова храна, освен това поръчват възможно най-евтините и некачествени продукти";



- "Тази година предлагащите почивка се забравиха относно цени.От всяко нещо искат да вземат някаква сума пари-паркинг за кола, куче, ползване на джакузи или сауна и още и още...";



- "Ето заради такива единици хора, страдат всички занимаващи се с подобен бизнес".