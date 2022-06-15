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Любо Пенев срещу Мъри на старта в efbet Лига, Вечното дерби ще е в 11-и кръг

15 юни 2022, сряда / 13:30; Коментари: 0
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Любо Пенев срещу Мъри на старта в efbet Лига, Вечното дерби ще е в 11-и кръг

Още в първия кръг на първенството ЦСКА 1948 на Любо Пене ще посрещне Левски н Мъри. ЦСКА пък започва с домакинство на Арда, а Лудогорец ще гостува на новака в елита Септември София. В третия кръг ще се изиграе столичното дерби между Славия и Левски. В осмия кръг ЦСКА ще домакинства на ЦСКА 1948. Най-взривоопасният мач - Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще е деветия кръг. В единадесетия пък един срещу друг ще се изправят големите съперници Левски и ЦСКА. 

Мачовете на Лудогорец срещу Левски и ЦСКА  в 6-ия и 13-ия кръг, като и в двата разградчани са домакини.

През новия сезон efbet Лига е съставена от 16 отбора: Лудогорец, ЦСКА, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, Славия, Берое, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Пирин Благоевград, Локомотив София, Ботев Враца, Септември София, Спартак Варна и Хебър Пазарджик.

Първенството ще бъде отново в две фази – 30 кръга и след това плейофна фаза. Началото ще бъде дадено в уикенда 8-11 юли.

Ето какво отреди жребият за новия сезон: 

I кръг:

Локомотив София - Черно море 
ЦСКА  -  Арда 
Берое - Ботев Враца 
Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик 
Септември Сф - Лудогорец 
Локомотив Пловдив - Пирин 
ЦСКА 1948  -  Левски
Спартак Варна - Славия 

II кръг: 

Черно море  - Славия 
Левски - Спартак Варна        
Пирин - ЦСКА 1948 
Лудогорец - Локомотив Пловдив
Хебър Пазарджик - Септември София                 - 
Ботев Враца  - Ботев Пловдив                      
Арда - Берое 
Локомотив София - ЦСКА 

III кръг: 

ЦСКА - Черно море 
Берое - Локомотив София       
Ботев Пловдив - Арда 1924
Септември София - Ботев Враца                          
Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Спартак Варна - Пирин Благоевград                
Славия - Левски 

IV кръг:

Черно море  - Левски София                      
Пирин Благоевград - Славия 
Лудогорец  - Спартак Варна
Хебър  - ЦСКА 1948 
Ботев Враца - Локомотив Пловдив                
Арда - Септември София               
Локомотив София - Ботев Пловдив
ЦСКА - Берое 

V кръг:

Берое - Черно море
Ботев Пловдив - ЦСКА
Септември София - Локомотив София 
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца)                       - 
Спартак Варна - Хебър
Славия - Лудогорец 
Левски  - Пирин Благоевград                      

VI кръг: 

Черно море - Пирин Благоевград                  
Лудогорец - Левски София                  
Хебър Пазарджик - Славия 
Ботев Враца - Спартак 
Арда  -ЦСКА 1948 
Локомотив София  - Локомотив Пловдив 
ЦСКА - Септември София                          
Берое - Ботев Пловдив                    

VII кръг: 

Ботев Пловдив - Черно море 
Септември София - Берое 
Локомотив Пловдив - ЦСКА 
ЦСКА 1948  - Локомотив София 
Спартак Варна  - Арда 
Славия - Ботев Враца               
Левски - Хебър Пазарджик                   
Пирин Благоевград - Лудогорец 

VIII кръг:

Черно море Варна - Лудогорец 
Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград
Ботев Враца - Левски 
Арда Кърджали - Славия 
Локомотив София - Спартак Варна        
ЦСКА София - ЦСКА 1948
Берое - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Септември София

IX кръг:

Септември София - Черно море 
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
ЦСКА 1948 - Берое 
Спартак Варна - ЦСКА 
Славия - Локомотив София 
Левски - Арда Кърджали
Пирин Благоевград - Ботев Враца                   
Лудогорец - Хебър Пазарджик

X кръг:

Черно море Варна - Хебър Пазарджик
Ботев Враца - Лудогорец 
Арда  - Пирин Благоевград                 - 
Локомотив София  - Левски 
ЦСКА  - Славия 
Берое - Спартак Варна
Ботев Пловдив -  ЦСКА 1948 
Септември София - Локомотив Пловдив

 XI кръг: 

Локомотив Пловдив - Черно море 
ЦСКА 1948 - Септември София                    
Спартак Варна - Ботев Пловдив                   
Славия - Берое 
Левски - ЦСКА 
Пирин Благоевград - Локомотив София         
Лудогорец - Арда 
Хебър Пазарджик - Ботев Враца

XII кръг: 

Черно море - Ботев Враца                         
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик           
Локомотив София  - Лудогорец
ЦСКА - Пирин 
Берое - Левски 
Ботев Пловдив - Славия 
Септември София - Спартак Варна                    
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

XIII кръг:

ЦСКА  - Черно море 
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Славия  - Септември София                   
Левски - Ботев Пловдив
Пирин Благоевград - Берое  
Лудогорец - ЦСКА 
Хебър Пазарджик - Локомотив София 
Ботев Враца - Арда Кърджали

XIV кръг: 

Черно море Варна - Арда Кърджали                  
Локомотив София - Ботев Враца             
ЦСКА - Хебър Пазарджик                 
Берое - Лудогорец 
Ботев Пловдив - Пирин 
Септември (София) - Левски 
Локомотив Пловдив - Славия 
ЦСКА 1948 - Спартак Варна

XV кръг:

Спартак Варна - Черно море 
Славия  - ЦСКА 
Левски  - Локомотив Пловдив                  
Пирин Благоевград - Септември София                
Лудогорец - Ботев Пловдив              
Хебър Пазарджик - Берое 
Ботев Враца - ЦСКА 
Арда Кърджали - Локомотив София 

XVI кръг: 

Черно море - Локомотив София 
Арда Кърджали - ЦСКА 
Ботев Враца - Берое 
Хебър - Ботев Пловдив                   
Лудогорец - Септември София            
Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив             - 
Левски -  ЦСКА 1948 
Славия - Спартак Варна

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