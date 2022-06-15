Любо Пенев срещу Мъри на старта в efbet Лига, Вечното дерби ще е в 11-и кръг
Още в първия кръг на първенството ЦСКА 1948 на Любо Пене ще посрещне Левски н Мъри. ЦСКА пък започва с домакинство на Арда, а Лудогорец ще гостува на новака в елита Септември София. В третия кръг ще се изиграе столичното дерби между Славия и Левски. В осмия кръг ЦСКА ще домакинства на ЦСКА 1948. Най-взривоопасният мач - Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще е деветия кръг. В единадесетия пък един срещу друг ще се изправят големите съперници Левски и ЦСКА.
Мачовете на Лудогорец срещу Левски и ЦСКА в 6-ия и 13-ия кръг, като и в двата разградчани са домакини.
През новия сезон efbet Лига е съставена от 16 отбора: Лудогорец, ЦСКА, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, Славия, Берое, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Пирин Благоевград, Локомотив София, Ботев Враца, Септември София, Спартак Варна и Хебър Пазарджик.
Първенството ще бъде отново в две фази – 30 кръга и след това плейофна фаза. Началото ще бъде дадено в уикенда 8-11 юли.
Ето какво отреди жребият за новия сезон:
I кръг:
Локомотив София - Черно море
ЦСКА - Арда
Берое - Ботев Враца
Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик
Септември Сф - Лудогорец
Локомотив Пловдив - Пирин
ЦСКА 1948 - Левски
Спартак Варна - Славия
II кръг:
Черно море - Славия
Левски - Спартак Варна
Пирин - ЦСКА 1948
Лудогорец - Локомотив Пловдив
Хебър Пазарджик - Септември София -
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Арда - Берое
Локомотив София - ЦСКА
III кръг:
ЦСКА - Черно море
Берое - Локомотив София
Ботев Пловдив - Арда 1924
Септември София - Ботев Враца
Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик
ЦСКА 1948 - Лудогорец
Спартак Варна - Пирин Благоевград
Славия - Левски
IV кръг:
Черно море - Левски София
Пирин Благоевград - Славия
Лудогорец - Спартак Варна
Хебър - ЦСКА 1948
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
Арда - Септември София
Локомотив София - Ботев Пловдив
ЦСКА - Берое
V кръг:
Берое - Черно море
Ботев Пловдив - ЦСКА
Септември София - Локомотив София
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца) -
Спартак Варна - Хебър
Славия - Лудогорец
Левски - Пирин Благоевград
VI кръг:
Черно море - Пирин Благоевград
Лудогорец - Левски София
Хебър Пазарджик - Славия
Ботев Враца - Спартак
Арда -ЦСКА 1948
Локомотив София - Локомотив Пловдив
ЦСКА - Септември София
Берое - Ботев Пловдив
VII кръг:
Ботев Пловдив - Черно море
Септември София - Берое
Локомотив Пловдив - ЦСКА
ЦСКА 1948 - Локомотив София
Спартак Варна - Арда
Славия - Ботев Враца
Левски - Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград - Лудогорец
VIII кръг:
Черно море Варна - Лудогорец
Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград
Ботев Враца - Левски
Арда Кърджали - Славия
Локомотив София - Спартак Варна
ЦСКА София - ЦСКА 1948
Берое - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Септември София
IX кръг:
Септември София - Черно море
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
ЦСКА 1948 - Берое
Спартак Варна - ЦСКА
Славия - Локомотив София
Левски - Арда Кърджали
Пирин Благоевград - Ботев Враца
Лудогорец - Хебър Пазарджик
X кръг:
Черно море Варна - Хебър Пазарджик
Ботев Враца - Лудогорец
Арда - Пирин Благоевград -
Локомотив София - Левски
ЦСКА - Славия
Берое - Спартак Варна
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Септември София - Локомотив Пловдив
XI кръг:
Локомотив Пловдив - Черно море
ЦСКА 1948 - Септември София
Спартак Варна - Ботев Пловдив
Славия - Берое
Левски - ЦСКА
Пирин Благоевград - Локомотив София
Лудогорец - Арда
Хебър Пазарджик - Ботев Враца
XII кръг:
Черно море - Ботев Враца
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик
Локомотив София - Лудогорец
ЦСКА - Пирин
Берое - Левски
Ботев Пловдив - Славия
Септември София - Спартак Варна
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
XIII кръг:
ЦСКА - Черно море
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Славия - Септември София
Левски - Ботев Пловдив
Пирин Благоевград - Берое
Лудогорец - ЦСКА
Хебър Пазарджик - Локомотив София
Ботев Враца - Арда Кърджали
XIV кръг:
Черно море Варна - Арда Кърджали
Локомотив София - Ботев Враца
ЦСКА - Хебър Пазарджик
Берое - Лудогорец
Ботев Пловдив - Пирин
Септември (София) - Левски
Локомотив Пловдив - Славия
ЦСКА 1948 - Спартак Варна
XV кръг:
Спартак Варна - Черно море
Славия - ЦСКА
Левски - Локомотив Пловдив
Пирин Благоевград - Септември София
Лудогорец - Ботев Пловдив
Хебър Пазарджик - Берое
Ботев Враца - ЦСКА
Арда Кърджали - Локомотив София
XVI кръг:
Черно море - Локомотив София
Арда Кърджали - ЦСКА
Ботев Враца - Берое
Хебър - Ботев Пловдив
Лудогорец - Септември София
Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив -
Левски - ЦСКА 1948
Славия - Спартак Варна