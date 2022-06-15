Любо Пенев срещу Мъри на старта в efbet Лига, Вечното дерби ще е в 11-и кръг

Още в първия кръг на първенството ЦСКА 1948 на Любо Пене ще посрещне Левски н Мъри. ЦСКА пък започва с домакинство на Арда, а Лудогорец ще гостува на новака в елита Септември София. В третия кръг ще се изиграе столичното дерби между Славия и Левски. В осмия кръг ЦСКА ще домакинства на ЦСКА 1948. Най-взривоопасният мач - Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще е деветия кръг. В единадесетия пък един срещу друг ще се изправят големите съперници Левски и ЦСКА.

Мачовете на Лудогорец срещу Левски и ЦСКА в 6-ия и 13-ия кръг, като и в двата разградчани са домакини.

През новия сезон efbet Лига е съставена от 16 отбора: Лудогорец, ЦСКА, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, Славия, Берое, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив, Арда Кърджали, Пирин Благоевград, Локомотив София, Ботев Враца, Септември София, Спартак Варна и Хебър Пазарджик.

Първенството ще бъде отново в две фази – 30 кръга и след това плейофна фаза. Началото ще бъде дадено в уикенда 8-11 юли.

Ето какво отреди жребият за новия сезон:

I кръг:

Локомотив София - Черно море

ЦСКА - Арда

Берое - Ботев Враца

Ботев Пловдив - Хебър Пазарджик

Септември Сф - Лудогорец

Локомотив Пловдив - Пирин

ЦСКА 1948 - Левски

Спартак Варна - Славия

II кръг:

Черно море - Славия

Левски - Спартак Варна

Пирин - ЦСКА 1948

Лудогорец - Локомотив Пловдив

Хебър Пазарджик - Септември София -

Ботев Враца - Ботев Пловдив

Арда - Берое

Локомотив София - ЦСКА

III кръг:

ЦСКА - Черно море

Берое - Локомотив София

Ботев Пловдив - Арда 1924

Септември София - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Хебър Пазарджик

ЦСКА 1948 - Лудогорец

Спартак Варна - Пирин Благоевград

Славия - Левски

IV кръг:

Черно море - Левски София

Пирин Благоевград - Славия

Лудогорец - Спартак Варна

Хебър - ЦСКА 1948

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Арда - Септември София

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА - Берое

V кръг:

Берое - Черно море

Ботев Пловдив - ЦСКА

Септември София - Локомотив София

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Ботев (Враца) -

Спартак Варна - Хебър

Славия - Лудогорец

Левски - Пирин Благоевград

VI кръг:

Черно море - Пирин Благоевград

Лудогорец - Левски София

Хебър Пазарджик - Славия

Ботев Враца - Спартак

Арда -ЦСКА 1948

Локомотив София - Локомотив Пловдив

ЦСКА - Септември София

Берое - Ботев Пловдив

VII кръг:

Ботев Пловдив - Черно море

Септември София - Берое

Локомотив Пловдив - ЦСКА

ЦСКА 1948 - Локомотив София

Спартак Варна - Арда

Славия - Ботев Враца

Левски - Хебър Пазарджик

Пирин Благоевград - Лудогорец

VIII кръг:

Черно море Варна - Лудогорец

Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград

Ботев Враца - Левски

Арда Кърджали - Славия

Локомотив София - Спартак Варна

ЦСКА София - ЦСКА 1948

Берое - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Септември София

IX кръг:

Септември София - Черно море

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 - Берое

Спартак Варна - ЦСКА

Славия - Локомотив София

Левски - Арда Кърджали

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Лудогорец - Хебър Пазарджик

X кръг:

Черно море Варна - Хебър Пазарджик

Ботев Враца - Лудогорец

Арда - Пирин Благоевград -

Локомотив София - Левски

ЦСКА - Славия

Берое - Спартак Варна

Ботев Пловдив - ЦСКА 1948

Септември София - Локомотив Пловдив

XI кръг:

Локомотив Пловдив - Черно море

ЦСКА 1948 - Септември София

Спартак Варна - Ботев Пловдив

Славия - Берое

Левски - ЦСКА

Пирин Благоевград - Локомотив София

Лудогорец - Арда

Хебър Пазарджик - Ботев Враца

XII кръг:

Черно море - Ботев Враца

Арда Кърджали - Хебър Пазарджик

Локомотив София - Лудогорец

ЦСКА - Пирин

Берое - Левски

Ботев Пловдив - Славия

Септември София - Спартак Варна

Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948

XIII кръг:

ЦСКА - Черно море

Спартак Варна - Локомотив Пловдив

Славия - Септември София

Левски - Ботев Пловдив

Пирин Благоевград - Берое

Лудогорец - ЦСКА

Хебър Пазарджик - Локомотив София

Ботев Враца - Арда Кърджали

XIV кръг:

Черно море Варна - Арда Кърджали

Локомотив София - Ботев Враца

ЦСКА - Хебър Пазарджик

Берое - Лудогорец

Ботев Пловдив - Пирин

Септември (София) - Левски

Локомотив Пловдив - Славия

ЦСКА 1948 - Спартак Варна

XV кръг:

Спартак Варна - Черно море

Славия - ЦСКА

Левски - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Септември София

Лудогорец - Ботев Пловдив

Хебър Пазарджик - Берое

Ботев Враца - ЦСКА

Арда Кърджали - Локомотив София

XVI кръг:

Черно море - Локомотив София

Арда Кърджали - ЦСКА

Ботев Враца - Берое

Хебър - Ботев Пловдив

Лудогорец - Септември София

Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив -

Левски - ЦСКА 1948

Славия - Спартак Варна