Опитайте този десерт! Ванилов чиа пудинг
14 юни 2022, вторник / 15:15; Коментари: 0
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Готвенето с чиа семена може да звучи сложно, но всъщност се приготвят много лесно, особено когато правите чиа пудинг. Това е чудесен вариант за лека и вкусна закуска или десерт.
Необходими продукти:
1/4 ч. чиа семена
1 ч. бадемово мляко
2 с. л. кленов сироп или мед
1 ч. л. ванилов екстракт
щипка сол
нарязани плодове, гранола, ядки или сладко
Начин на приготвяне:
Комбинирайте чиа семената с млякото, меда или кленовия сироп и ванилията.
Оставете в хладилника за поне 2 часа, а може и за цяла нощ.
Добавете плодове, гранола, ядки или сладко и сервирайте.
Да Ви е сладко!
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