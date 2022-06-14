Опитайте този десерт! Ванилов чиа пудинг

Готвенето с чиа семена може да звучи сложно, но всъщност се приготвят много лесно, особено когато правите чиа пудинг. Това е чудесен вариант за лека и вкусна закуска или десерт.

Необходими продукти:

1/4 ч. чиа семена

1 ч. бадемово мляко

2 с. л. кленов сироп или мед

1 ч. л. ванилов екстракт

щипка сол

нарязани плодове, гранола, ядки или сладко

Начин на приготвяне:

Комбинирайте чиа семената с млякото, меда или кленовия сироп и ванилията.

Оставете в хладилника за поне 2 часа, а може и за цяла нощ.

Добавете плодове, гранола, ядки или сладко и сервирайте.

Да Ви е сладко!