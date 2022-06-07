Вижте топ 100 на най-скъпите футболисти в света - Мбапе води класацията

Франсето Килиан Мбапе е най-скъпият играч в света, сочи проучване на Международния институт за футболни изследвания (CIES Football Observatory). На второ място в престижната класация е Винисус Жуниор от Реал Мадрид, а трети е новото попълнение на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд.

Мбапе, който тази пролет отказа оферта от Реал Мадрид и подписа нов тригодишен договор с Пари Сен Жермен, е оценяван на 205.6 милиона евро. Предполагаемата стойност на Винисиус е 185.3 милиона евро, а Ерлинг Холанд е оценяван на 152.6 милиона. Неймар пък все още държи официалния рекорд с трансфера на стойност 222 милиона евро през 2017, но пет години по-късно бразилският нападател не просто не е четвърти в тази класация, а дори не присъства в топ 100.

На четвърто място според CIES е халфът на Барселона - Педри, който е оценяван на 135.1 милиона евро. Челната петица оформя Джъд Белингам от Борусия Дортмунд с цена 133.7 милиона евро.

За изготвяне на проучването са използвани критерии като възраст, представяне на терена, прогрес в кариерата и срок на настоящия договор.

В листата доминира Висшата лига с 41 представители. Най-скъпият защитник е Рубен Диаш от Манчестър Сити с цена 109.6 милиона евро, а сред вратарите класацията води Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен със 73.7 милиона. Плеймейкърът на Сити Кевин Де Бройне пък е най-възрастният футболист в топ 100 със своето 76-о място и цена от 57.3 милиона евро.

Футболистите в топ 100 на проучването на CIES:

1. Килиан Мбапе (Франция, Пари Сен Жермен) - 205.6 милиона евро

2. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) - 185.3 млн

3. Ерлинг Холанд (Норвегия, Манчестър Сити) - 152.6 млн

4. Педри Гонсалес (Испания, Барселона) - 135.1 млн

5. Джъд Белингам (Англия, Борусия Дортмунд) - 133.7 млн

6. Фил Фоудън (Англия, Манчестър Сити) - 124.0 млн

7. Френки де Йонг (Нидерландия, Барселона) - 112.5 млн

8. Луис Диас (Колумбия, Ливърпул) - 110.0 млн

9. Рубен Диаш (Португалия, Манчестър Сити) - 109.6 млн

10. Феран Торес (Испания, Барселона) - 109.5 млн

11. Лаутаро Мартинес (Аржентина, Интер) - 106.7 млн

12. Джамал Мусиала (Германия, Байерн Мюнхен) - 105.3 млн

13. Джейдън Санчо (Англия, Манчестър Юнайтед) - 103.2 млн

14. Мейсън Маунт (Англия, Челси) - 100.3 млн

15. Букайо Сака (Англия, Арсенал) - 100.2 млн

16. Йошко Гвардиол (Хърватия, РБ Лайпциг) - 99.8 млн

17. Бруно Фернандеш (Португалия, Манчестър Юнайтед) - 97.8 млн

18. Николо Барела (Италия, Интер) - 94.9 млн

19. Кай Хавертц (Германия, Челси) - 93.6 млн

20. Жоао Феликс (Португалия, Атлетико Мадрид) - 90.8 млн

21. Едер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) - 90.3 млн

22. Роналд Араухо (Уругвай, Барселона) - 89.1 млн

23. Флориан Виртц (Германия, Байер Леверкузен) - 87.7 млн

24. Душан Влахович (Сърбия, Ювентус) - 87.6 млн

25. Трент Александър-Арнолд (Англия, Ливърпул) - 87.4 млн

26. Федерико Валверде (Уругвай, Реал Мадрид) - 85.7 млн

27. Диого Жота (Португалия, Ливърпул) - 85.3 млн

28. Рийс Джеймс (Англия, Челси) - 82.5 млн

29. Мейсън Грийнууд (Англия, Манчестър Юнайтед) - 81.2 млн

30. Едуардо Камавинга (Франция, Реал Мадрид) - 78.2 млн

31. Хари Кейн (Англия, Тотнъм) - 78.1 млн

32. Жоао Кансело (Португалия, Манчестър Сити) - 78.0 млн

33. Дайо Упамекано (Франция, Байерн Мюнхен) - 77.7 млн

34. Бернардо Силва (Португалия, Манчестър Сити) - 77.3 млн

35. Жул Кунде (Франция, Севиля) - 76.5 млн

36. Ашраф Хакими (Мароко, Пари Сен Жермен) - 75.2 млн

37. Деклан Райс (Англия, Уест Хем) - 75.1

38. Деян Кулушевски (Швеция, Тотнъм) - 75.0 млн

39. Родриго Гоеш (Бразилия, Реал Мадрид) - 74.6 млн

40. Лерой Сане (Германия, Байерн Мюнхен) - 73.8 млн

41. Джанлуиджи Донарума (Италия, Пари Сен Жермен) - 73.7 млн

42. Кристофър Нкунку (Франция, РБ Лайпциг) - 72.5 млн

43. Алфонсо Дейвис (Канада, Байерн Мюнхен) - 72.1 млн

44. Емерик Лапорт (Франция, Манчестър Сити) - 71.6 млн

45. Тами Ейбрахам (Англия, Рома) - 71.4 млн

46. Тео Ернандес (Франция, Милан) - 71.3 млн

47. Дарвин Нуньес (Уругвай, Бенфика) - 70.1 млн

48. Ромелу Лукаку (Белгия, Челси) - 68.8 млн

49. Александър Исак (Швеция, Реал Сосиедад) - 68.5 млн

50. Алисон Бекер (Бразилия, Ливърпул) - 68.4 млн

51. Кристиан Ромеро (Аржентина, Тотнъм) - 68.3 млн

52. Родри Ернандес (Испания, Манчестър Сити) - 68.0 млн

53. Скот Мактоминей (Шотландия, Манчестър Юнайтед) - 67.5 млн

54. Рафаел Леао (Португалия, Милан) - 66.9 млн

55. Дониел Мален (Нидерландия, Борусия Дортмунд) - 66.7 млн

56. Мануел Локатели (Италия, Ювентус) - 66.0 млн

57. Йозуа Кимих (Германия, Байерн Мюнхен) - 65.9 млн

58. Муса Диаби (Франция, Байер Леверкузен) - 65.8 млн

59. Едерсон Мораеш (Бразилия, Манчестър Сити) - 65.2 млн

60. Матайс де Лихт (Нидерландия, Ювентус) - 63.2 млн

61. Тибо Куртоа (Белгия, Реал Мадрид) - 62.4 млн

62. Емил Смит-Роу (Англия, Арсенал) - 62.3 млн

63. Маркиньос Аоаш (Бразилия, Пари Сен Жермен) - 61.9 млн

64. Родриго де Паул (Аржентина, Атлетико Мадрид) - 61.1 млн

65. Лукаш Пакета (Бразилия, Олимпик Лион) - 61.0 млн

66. Орелиен Чуамени (Франция, Монако) - 60.8 млн

67. Алесандро Бастони (Италия, Интер) - 60.8 млн

68. Давид Алаба (Австрия, Реал Мадрид) - 60.4 млн

69. Джон Стоунс (Англия, Манчестър Сити) - 60.3 млн

70. Ерик Гарсия (Испания, Барселона) - 60.2 млн

71. Пау Торес (Испания, Виляреал) - 59.8 млн

72. Джак Грийлиш (Англия, Манчестър Сити) - 58.5 млн

73. Пабло Гави (Испания, Барселона) - 58.5 млн

74. Рахийм Стърлинг (Англия, Манчестър Сити) - 58.4 млн

75. Мартин Йодегор (Норвегия, Арсенал) - 57.8 млн

76. Кевин де Бройне (Белгия, Манчестър Сити) - 57.3 млн

77. Кингсли Коман (Франция, Байерн Мюнхен) - 57.0 млн

78. Йереми Пино (Испания, Виляреал) - 56.8 млн

79. Тимо Вернер (Германия, Челси) - 56.2 млн

80. Габриел Жезуш (Бразилия, Манчестър Сити) - 56.0 млн

81. Мохамед Салах (Египет, Ливърпул) - 55.0 млн

82. Сандро Тонали (Италия, Милан) - 54.9 млн

83. Доминик Собослай (Унгария, РБ Лайпциг) - 54.2 млн

84. Федерико Киеза (Италия, Ювентус) - 53.6 млн

85. Карлош Каземиро (Бразлия, Реал Мадрид) - 53.5 млн

86. Пиер-Емил Хьойбьерг (Дания, Тотнъм) - 53.0 млн

87. Кристиан Пулишич (САЩ, Челси) - 53.0 млн

88. Хюн-Мин Сон (Република Корея, Тотнъм) - 52.9 млн

89. Ричарлисон де Андраде (Бразилия, Евертън) - 52.9 млн

90. Сержиньо Дест (САЩ, Барселона) - 52.9 млн

91. Хари Магуайър (Англия, Манчестър Юнайтед) - 52.0 млн

92. Джонатан Дейвид (Канада, Лил) - 51.8 млн

93. Хулиан Алварес (Аржентина, Ривър Плейт) - 51.5 млн

94. Аарън Рамсдейл (Англия, Арсенал) - 51.2 млн

95. Антъни Сантош (Бразилия, Аякс) - 51.2 млн

96. Лоренцо Пелегрини (Италия, Рома) - 51.0 млн

97. Виктор Осимен (Нигерия, Наполи) - 51.0 млн

98. Марк Гехи (Англия, Кристъл Палас) - 50.5 млн

99. Матеуш Нунеш (Португалия, Спортинг Лисабон) - 50.4 млн

100. Сергей Милинкович-Савич (Сърбия, Лацио) - 50.3 млн.