Вижте топ 100 на най-скъпите футболисти в света - Мбапе води класацията
Франсето Килиан Мбапе е най-скъпият играч в света, сочи проучване на Международния институт за футболни изследвания (CIES Football Observatory). На второ място в престижната класация е Винисус Жуниор от Реал Мадрид, а трети е новото попълнение на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд.
Мбапе, който тази пролет отказа оферта от Реал Мадрид и подписа нов тригодишен договор с Пари Сен Жермен, е оценяван на 205.6 милиона евро. Предполагаемата стойност на Винисиус е 185.3 милиона евро, а Ерлинг Холанд е оценяван на 152.6 милиона. Неймар пък все още държи официалния рекорд с трансфера на стойност 222 милиона евро през 2017, но пет години по-късно бразилският нападател не просто не е четвърти в тази класация, а дори не присъства в топ 100.
На четвърто място според CIES е халфът на Барселона - Педри, който е оценяван на 135.1 милиона евро. Челната петица оформя Джъд Белингам от Борусия Дортмунд с цена 133.7 милиона евро.
За изготвяне на проучването са използвани критерии като възраст, представяне на терена, прогрес в кариерата и срок на настоящия договор.
В листата доминира Висшата лига с 41 представители. Най-скъпият защитник е Рубен Диаш от Манчестър Сити с цена 109.6 милиона евро, а сред вратарите класацията води Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен със 73.7 милиона. Плеймейкърът на Сити Кевин Де Бройне пък е най-възрастният футболист в топ 100 със своето 76-о място и цена от 57.3 милиона евро.
Футболистите в топ 100 на проучването на CIES:
1. Килиан Мбапе (Франция, Пари Сен Жермен) - 205.6 милиона евро
2. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал Мадрид) - 185.3 млн
3. Ерлинг Холанд (Норвегия, Манчестър Сити) - 152.6 млн
4. Педри Гонсалес (Испания, Барселона) - 135.1 млн
5. Джъд Белингам (Англия, Борусия Дортмунд) - 133.7 млн
6. Фил Фоудън (Англия, Манчестър Сити) - 124.0 млн
7. Френки де Йонг (Нидерландия, Барселона) - 112.5 млн
8. Луис Диас (Колумбия, Ливърпул) - 110.0 млн
9. Рубен Диаш (Португалия, Манчестър Сити) - 109.6 млн
10. Феран Торес (Испания, Барселона) - 109.5 млн
11. Лаутаро Мартинес (Аржентина, Интер) - 106.7 млн
12. Джамал Мусиала (Германия, Байерн Мюнхен) - 105.3 млн
13. Джейдън Санчо (Англия, Манчестър Юнайтед) - 103.2 млн
14. Мейсън Маунт (Англия, Челси) - 100.3 млн
15. Букайо Сака (Англия, Арсенал) - 100.2 млн
16. Йошко Гвардиол (Хърватия, РБ Лайпциг) - 99.8 млн
17. Бруно Фернандеш (Португалия, Манчестър Юнайтед) - 97.8 млн
18. Николо Барела (Италия, Интер) - 94.9 млн
19. Кай Хавертц (Германия, Челси) - 93.6 млн
20. Жоао Феликс (Португалия, Атлетико Мадрид) - 90.8 млн
21. Едер Милитао (Бразилия, Реал Мадрид) - 90.3 млн
22. Роналд Араухо (Уругвай, Барселона) - 89.1 млн
23. Флориан Виртц (Германия, Байер Леверкузен) - 87.7 млн
24. Душан Влахович (Сърбия, Ювентус) - 87.6 млн
25. Трент Александър-Арнолд (Англия, Ливърпул) - 87.4 млн
26. Федерико Валверде (Уругвай, Реал Мадрид) - 85.7 млн
27. Диого Жота (Португалия, Ливърпул) - 85.3 млн
28. Рийс Джеймс (Англия, Челси) - 82.5 млн
29. Мейсън Грийнууд (Англия, Манчестър Юнайтед) - 81.2 млн
30. Едуардо Камавинга (Франция, Реал Мадрид) - 78.2 млн
31. Хари Кейн (Англия, Тотнъм) - 78.1 млн
32. Жоао Кансело (Португалия, Манчестър Сити) - 78.0 млн
33. Дайо Упамекано (Франция, Байерн Мюнхен) - 77.7 млн
34. Бернардо Силва (Португалия, Манчестър Сити) - 77.3 млн
35. Жул Кунде (Франция, Севиля) - 76.5 млн
36. Ашраф Хакими (Мароко, Пари Сен Жермен) - 75.2 млн
37. Деклан Райс (Англия, Уест Хем) - 75.1
38. Деян Кулушевски (Швеция, Тотнъм) - 75.0 млн
39. Родриго Гоеш (Бразилия, Реал Мадрид) - 74.6 млн
40. Лерой Сане (Германия, Байерн Мюнхен) - 73.8 млн
41. Джанлуиджи Донарума (Италия, Пари Сен Жермен) - 73.7 млн
42. Кристофър Нкунку (Франция, РБ Лайпциг) - 72.5 млн
43. Алфонсо Дейвис (Канада, Байерн Мюнхен) - 72.1 млн
44. Емерик Лапорт (Франция, Манчестър Сити) - 71.6 млн
45. Тами Ейбрахам (Англия, Рома) - 71.4 млн
46. Тео Ернандес (Франция, Милан) - 71.3 млн
47. Дарвин Нуньес (Уругвай, Бенфика) - 70.1 млн
48. Ромелу Лукаку (Белгия, Челси) - 68.8 млн
49. Александър Исак (Швеция, Реал Сосиедад) - 68.5 млн
50. Алисон Бекер (Бразилия, Ливърпул) - 68.4 млн
51. Кристиан Ромеро (Аржентина, Тотнъм) - 68.3 млн
52. Родри Ернандес (Испания, Манчестър Сити) - 68.0 млн
53. Скот Мактоминей (Шотландия, Манчестър Юнайтед) - 67.5 млн
54. Рафаел Леао (Португалия, Милан) - 66.9 млн
55. Дониел Мален (Нидерландия, Борусия Дортмунд) - 66.7 млн
56. Мануел Локатели (Италия, Ювентус) - 66.0 млн
57. Йозуа Кимих (Германия, Байерн Мюнхен) - 65.9 млн
58. Муса Диаби (Франция, Байер Леверкузен) - 65.8 млн
59. Едерсон Мораеш (Бразилия, Манчестър Сити) - 65.2 млн
60. Матайс де Лихт (Нидерландия, Ювентус) - 63.2 млн
61. Тибо Куртоа (Белгия, Реал Мадрид) - 62.4 млн
62. Емил Смит-Роу (Англия, Арсенал) - 62.3 млн
63. Маркиньос Аоаш (Бразилия, Пари Сен Жермен) - 61.9 млн
64. Родриго де Паул (Аржентина, Атлетико Мадрид) - 61.1 млн
65. Лукаш Пакета (Бразилия, Олимпик Лион) - 61.0 млн
66. Орелиен Чуамени (Франция, Монако) - 60.8 млн
67. Алесандро Бастони (Италия, Интер) - 60.8 млн
68. Давид Алаба (Австрия, Реал Мадрид) - 60.4 млн
69. Джон Стоунс (Англия, Манчестър Сити) - 60.3 млн
70. Ерик Гарсия (Испания, Барселона) - 60.2 млн
71. Пау Торес (Испания, Виляреал) - 59.8 млн
72. Джак Грийлиш (Англия, Манчестър Сити) - 58.5 млн
73. Пабло Гави (Испания, Барселона) - 58.5 млн
74. Рахийм Стърлинг (Англия, Манчестър Сити) - 58.4 млн
75. Мартин Йодегор (Норвегия, Арсенал) - 57.8 млн
76. Кевин де Бройне (Белгия, Манчестър Сити) - 57.3 млн
77. Кингсли Коман (Франция, Байерн Мюнхен) - 57.0 млн
78. Йереми Пино (Испания, Виляреал) - 56.8 млн
79. Тимо Вернер (Германия, Челси) - 56.2 млн
80. Габриел Жезуш (Бразилия, Манчестър Сити) - 56.0 млн
81. Мохамед Салах (Египет, Ливърпул) - 55.0 млн
82. Сандро Тонали (Италия, Милан) - 54.9 млн
83. Доминик Собослай (Унгария, РБ Лайпциг) - 54.2 млн
84. Федерико Киеза (Италия, Ювентус) - 53.6 млн
85. Карлош Каземиро (Бразлия, Реал Мадрид) - 53.5 млн
86. Пиер-Емил Хьойбьерг (Дания, Тотнъм) - 53.0 млн
87. Кристиан Пулишич (САЩ, Челси) - 53.0 млн
88. Хюн-Мин Сон (Република Корея, Тотнъм) - 52.9 млн
89. Ричарлисон де Андраде (Бразилия, Евертън) - 52.9 млн
90. Сержиньо Дест (САЩ, Барселона) - 52.9 млн
91. Хари Магуайър (Англия, Манчестър Юнайтед) - 52.0 млн
92. Джонатан Дейвид (Канада, Лил) - 51.8 млн
93. Хулиан Алварес (Аржентина, Ривър Плейт) - 51.5 млн
94. Аарън Рамсдейл (Англия, Арсенал) - 51.2 млн
95. Антъни Сантош (Бразилия, Аякс) - 51.2 млн
96. Лоренцо Пелегрини (Италия, Рома) - 51.0 млн
97. Виктор Осимен (Нигерия, Наполи) - 51.0 млн
98. Марк Гехи (Англия, Кристъл Палас) - 50.5 млн
99. Матеуш Нунеш (Португалия, Спортинг Лисабон) - 50.4 млн
100. Сергей Милинкович-Савич (Сърбия, Лацио) - 50.3 млн.