SofMedica Group назначава Ангелики Карава за генерален мениджър на медицинска акадeмия ISLE Academy

SofMedica Group, водещ европейски доставчик на иновативни технологии за борба с някои от основните причини за смъртност в световен мащаб, назначава Ангелики Карава за генерален мениджър на ISLE ACADEMY. Академията за обучение на медицински специалисти е и първият център за симулация на минимално инвазивна хирургия в Централна и Източна Европа. Г-жа Карава ще управлява академията в 5-е държави, в които присъства SofMedica Group: Румъния, Гърция, Унгария, България и Кипър. По този начин ISLE Academy (Innovation, Simulation, Learning, Ecosystem) се превръща в отделно международно юридическо дружество на SofMedica Group, наред с другите четири съществуващи структури – SOFMEDICA, EMERALD, MEDCITY и MEDILEASING.

До момента ISLE ACADEMY има свои собствени обучителни центрове в три държави от ЕС – Румъния (създаден през 2019 г.), Гърция (създаден през 2018 г.) и мобилен център в България, които са допринесли за образованието и практическото обучение на повече от 20 000 здравни специалисти. Досега групата е инвестирала 6 млн. евро в обучения и планира да удвои инвестициите за следващите три години.

Новият генерален мениджър на ISLE Academy Ангелики Карава е микробиолог със следдипломна квалификация от Катедрата по вирусология (Училище по патология) в Манчестърския университет, Великобритания, и Стопанския факултет на Националния Каподистрийски университет в Атина, Гърция. Тя има богат международен опит в сектора на здравеопазването, стартирайки като ръководител в изследователски и диагностични лаборатории, а след това заема различни високи търговски позиции в мултинационални фармацевтични компании за медицински изделия. Сред предишните ѝ работодатели са BioMerieux, Edwards Lifesciences, Baxter и FAMAR.

„През цялата си професионална кариера съм се вълнувала от трансформацията на здравния сектор чрез модерни технологии и нови концепции за тяхното прилагане. Да ми бъде поверена тази водеща роля в ISLE ACADEMY и да бъда заобиколена от изключителни професионалисти под егидата на SofMedica Group, чиито компании имат дълга история в предоставянето на иновативни медицински технологии и модели със специален фокус върху високото качество и образованието, е важна стъпка за мен. Очаквам с нетърпение да поема това ново предизвикателство, да работя в тясно сътрудничество с този прекрасен екип и академична общност. Целта ни е да предоставяме вдъхновяващо обучение в центъра с цел да реализираме всяко желание, изразено от медицинските специалисти във всяка една болница, по реалистичен и достъпен начин. Чувствам се много благодарна и поласкана от тази възможност“, коментира Ангелики Карава, генерален мениджър на ISLE Academy.

„Назначаването на Ангелики и стратегическата роля, която тя ще играе в нашата организация в пет държави, е поредното доказателство за дългосрочните намерения и инвестиции на SofMedica Group в медицинските системи в региона, продължавайки традиция от над 27 години. Ние комбинираме технологични иновации и подходящо обучение, за да се подобри работата на лекарите, спасяващи живота на пациентите. Когато ISLE Academy заработи като самостоятелна структура, инвестициите ни в образованието и най-вече стремежът ни да осигурим на медицинските специалисти непрекъснато обучение по най-високи стандарти, ще станат по-лесни от всякога. Като доставчици на наистина иновативни технологии, ние считаме, че фокусът върху обучението през целия живот е задължително условие за устойчив напредък в борбата с животозастрашаващите заболявания“, каза Георгиос Софианос, главен изпълнителен директор на SofMedica Group.

От създаването на предшественика на академията през 2008 г. и ребрандирането ѝ през 2018 г., ISLE academy е постигнала успешни резултати в пет държави и 10 града с постоянните си центрове за иновации, симулации и обучение в Атина и Букурещ и мобилни ISLE центрове в София и Плевен. В момента SofMedica Group работи по установяването на физическо присъствие и в останалите населени места, като наскоро предприе инициативни действия и в Будапеща. Освен това компанията е добавила нови възможности към практическите си семинари, като дистанционно наблюдение на случаи и 3D принтиране на органи за предоперативно обучение.

Няколко от новите области на обучение за медицински специалисти обхващат предоперативната подготовка, наблюдението на случаи или дистанционното провеждане на обучения. По този начин SofMedica Group се ангажира да инвестира значителни средства в обучението през целия живот на здравните специалисти в региона, да повишава техния опит и да им предлага необходимата клинична и техническа подкрепа.

В партньорство и под ръководството на най-добрите медицински университети в региона, както и с местните стипендиантски програми по роботизирана хирургия, компанията се стреми да създаде силна и уникална екосистема, фокусирана върху обучението и иновациите. В рамките на центровете ISLE ACADEMY здравните специалисти имат възможност да тестват системата за роботизирана хирургия da Vinci – най-модерното оборудване в света в областта на минимално инвазивната хирургия.

Системата da Vinci осигурява максимални ползи както за хирурга, така и за пациента. Днес в петте държави, в които оперира SofMedica, има повече от 40 програми da Vinci, като целта е до края на 2022 г. да бъдат разработени над 50 програми. Понастоящем в Румъния има 13, в Гърция – 12, в Унгария – 3, в България – 11 и в Кипър – 3. Потенциалът на робот-асистираната хирургия с помощта на da Vinci нараства все повече с всяка изминала година, като до момента са извършени повече от 10 милиона операции, от които 1,5 милиона – през 2021 г.

ISLE Academy осигурява както иновативна среда – благодарение на високотехнологичните животоспасяващи технологии, така и обучение за придобиване на „твърди“ и „меки“ умения за медицинските специалисти SOFMEDICA – Life Saving Innovation популяризира най-съвременните медицински технологии като минимално инвазивна роботизирана и лапароскопска хирургия, диагностика и лечение в областта на гастроентерологията, диагностика и наблюдение на пациенти под интензивна грижа. Страдащите от хронични заболявания могат да получат достъп до специализирани медицински грижи чрез услугите на EMERALD – Precious Healthcare. В допълнение към най-новото медицинско оборудване и образование, необходимостта от разработване на инфраструктура от висок клас, която да следва най-новите стандарти и разпоредби, се постига чрез MEDCITY – The Medical Mall, компанията от групата, натоварена с разработването на инфраструктура, предназначена за настаняване на доставчици на здравни услуги. Освен това групата предлага и решения за оперативен лизинг на иновативни медицински програми посредством MEDI LEASING – Innovation at Your Fingertips.

Чрез петте си дружества SofMedica се стреми да създаде устойчива промяна за възможно най-много пациенти в Европа и да преодолее разстоянието между най-новите постижения в световната здравна индустрия и здравните специалисти в региона.