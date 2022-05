Маниите и страховете на Путин: Отрова, насекоми, мъжественост

Владимир Путин изпитва страх от насекоми. Носи контактни лещи, но не иска никой да го знае. Никога не пие нищо на масата с други лидери. Тези и други подробности за страховете и маниите на руския президент разкрива бившата съветничка от Белия дом Фиона Хил, която е работила в администрациите на Доналд Тръмп, Барак Обама и Джордж Буш. Хил разказва детайли за Путин в книгата си There is nothing for you here.

Руският лидер обича да показва на света колко е мъжествен, затова на календари от 2016 и 2018 г. се показва как е възседнал кафява мечка – символа на Русия, или пък как държи пушка сред дивата природа.

Тези календари се продадоха като топъл хляб в “Амазон” и “Ибей”. Путин обича да предлага образа си на супермен, който е готов да се бори и се справя с всякакви екстремни ситуации. В действителност обаче това не е точно така, защото е пълен с фикс-идеи и мании и обича да контролира и най-малкото нещо за себе си, за да скрие неудобните детайли, пише Хил.

Путин изпитва страх да не бъде отровен и го демонстрира и когато сяда на масата с други лидери. Когато Фиона Хил се озовала с него на обяди, тя забелязала как той не докосва абсолютно никакво питие, не пийва дори глътка вода. “Някои от неговите съперници бяха отровени именно от разтворен в чая полоний”, отбелязва бившата съветничка от Белия дом. Като например бившият шпионин Александър Литвиненко, който през 2006 г. беше отровен от двама агенти на КГБ. След това Европейският съд постанови, че именно Русия е виновна за смъртта му.

Хил забелязва и друг детайл у Путин – как на масата пред себе си държи лист с напечатан много едър шрифт.

Руският президент носи лещи, но не иска никой да знае за това, защото би предало на общественото мнение посланието за слабост.

Американката говори и за израза на лицето му: “Няма хубав вид, изглежда много подут”.

През изминалите седмици лекари и експерти изказаха най-различни предположения за предполагаемите заболявания на Путин. Досега обаче той е признал единствено, че страда от болки в гърба, и това не е странно, като се има предвид, че на 7 октомври ще навърши 70 години. По всяка вероятност срещу тези болки получава голямо количество стероидни препарати, от които може да се подуе. Но той може би ги взема и по други причини според Хил, която не изключва да е обзет и от страхове, че времето му свършва, тъй като вече е начело от 22 години. “Единственият друг руски лидер, командвал по-дълго, е Сталин, а Сталин умря, докато беше на власт.” Още преди инвазията в Украйна Хил беше казала пред в. “Република”, че Путин живее безкрайно изолирано заради страх от COVID и че единствените му по-близки контакти са със Сергей Наришкин (шеф на разузнаването), с Александър Бортников (шеф на службата за сигурност, който неотдавна беше критикуван заради “фатални грешки в преценката за войната срещу Украйна”), Александър Бастрикин (оглавява Следствения комитет на Руската федерация), Николай Патрушев (шеф на Съвета за сигурност), Сергей Шойгу (министър на отбраната). Всички те са убедени, че Русия трябва да отреже мостовете си със Запада и да стане самодостатъчна.

Със сигурност днешното всекидневие на Путин е по-различно от това допреди месеци. За параноичните навици на Путин разказа преди време в своята книга Fragile Empire британският журналист Бен Джуда. Според него Путин не става от леглото си преди 12 ч. Преди да седне на масата за закуска, неговият екип за охрана и сигурност опитва всяка храна, която му се предлага.

Президентът е фиксиран в мисълта, че някой вътрешен човек може да го предаде и да го отрови. Путин яде на закуска често извара, пържени яйца, поридж, много често придружени с чаша плодов сок. Едва по-късно пие кафе. След това отива в басейна да поплува, защото грижата за тялото му и за начина, по който изглежда, е една от основните му характеристики. Плува два часа, преди да отиде във фитнеса. През това време обича да размишлява и да обмисля ангажиментите си. По време на тренировките си гледа и новините по тв каналите, т.е. информацията, позволена от Кремъл за медиите.

След всичко това той отива в офиса си в ранния следобед. Там започва и работата с екипа си, който му дава информации и вестници. Тъй като се страхува от евентуални атаки онлайн, той обича да държи всичко на хартия в червени папки.

Обажданията се извършват изключително по фиксирани, а не мобилни телефони, или както през съветската ера. Путин чете информации, идващи от всевъзможни сфери - всички те се поставят в голяма кожена папка. Включват сводки за вътрешния фронт, за неговия “царски двор” и за международните въпроси. Неговите придворни разказват как лидерът обича да чете статиите за себе си в “Комерсант” на Андрей Колесников.

Няма голяма яснота около хранителните навици на Путин, но според “Правда” той спазва суперздравословна диета на основата на домати, краставици и маруля. Любимото му ястие е риба.

Сладките неща не влизат изобщо в менюто му, въпреки че според изданието “Нюзуик” обича сладолед с вкус на шам фъстък. Не докосва алкохол и не яде млечни продукти, произведени извън Русия. Когато е в чужбина, пие само от една бяла чаша, която носи със себе си. През февруари смени, или по-скоро уволни, целия екип на кухните си, който наброяваше 1000 души, заради опасения, че сред тях има инфилтрирани хора, искащи да го отровят.

Като антистресова терапия Путин използва играта на хокей и плуването. Обича натурални “лекарства” като чай с мед, масажи и руска баня.

Придвижванията на президента с кола са изключително редки заради опасенията, че може да бъде поставен експлозив под асфалта. Елиминирането на Путин е почти невъзможно и според бивши агенти единствено руснаци биха могли да го направят.

Виолина Христова, "168 часа"

На снимката: Церемония по встъпване в длъжността президент на РФ, снимка: Личен сайт