Кобрата размаза Джери Форест (ВИДЕО)

Кубрат Пулев надви Джери Форест. Българинът спечели убедително със съдийско решение срещата от дългоочакваната боксова гала TrillerVerz 5 в Лос Анджелис (САЩ), пише gong.bg.

Минути преди сблъсъка Кобрата заяви, че ръкавиците на 34-годишния му противник са използвани и при това положение мач няма да има. Това забави началото на битката.

За Пулев мачът е първи на ринга от близо година и половина. През декември 2020 г. той загуби от Антъни Джошуа. По време на паузата Пулев победи ММА боеца Франк Мир в Triad Combat.

"Имам много опит, имал съм много професионални мачове. Нанесох много добри удари, той не беше много чист. Неудобен опонент, трябваше да се пазя от главата му, защото се навеждаше. Правилата са ясни, могат да се ползват само нови ръкавици. Той се опита да саботира мача", коментира Кобрата след успеха.

"Сега отивам в ъгъла на брат ми. Следващият ми съперник ще бъде по-добър и аз ще се подготвя по-добре. Искам съперник от топ 10", каза още българският боксьор, цитиран от БГНЕС.

