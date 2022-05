Бил Гейтс: Коронавирусът може да ни посече с много по-заразен вариант

Send to Kindle

Милиардерът и основател на Microsoft Бил Гейтс изрази мнението, че настоящата пандемия на коронавирус все още заплашва човечеството. Той направи това в интервю за The Financial Times.



"Тази пандемия все още ни заплашва с вариант, който ще бъде още по-заразен и още по-фатален. Далеч надхвърля риска от пет процента", каза Гейтс.



В тази връзка той призовава света да създаде група от различни международни експерти, за бързо идентифициране на глобалните заплахи за здравето, както и за подобряване на координацията между страните. Гейтс подчертава, че са необходими големи инвестиции, за да се предотврати нова пандемия.



Според него СЗО трябва да създаде "първокласен" екип от специалисти, чиято цена според него е около 1 милиард долара годишно. В същото време той призна, че не е сигурен дали е възможно да се постигне международен консенсус по въпроса за увеличаване на финансирането на СЗО.



Financial Times припомня, че през 2015 г. Гейтс предупреди, че светът не е готов за неизбежната следваща пандемия.



В новогодишна бележка в края на 2021 година обаче Гейтс изрази оптимизъм.



"В момента пиша книга, която ще излезе по някое време следващата година, която излага плана ми да се уверя, че COVID-19 е последната пандемия.", заяви тогава той.