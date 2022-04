САЩ обявиха награда от 10 млн. долара за 6-ма от руското ГРУ

Държавният департамент на САЩ дава 10 милиона долара награда за информация за 6 човека от руското военно разузнаване, известно още като ГРУ. Дипломатическата служба за сигурност ги издирва за ролята им в престъпен заговор, включващ злонамерени кибер дейности, засягащи критична инфраструктура на САЩ.

Офицерите от ГРУ Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Валериевич Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валериевич Очимченко, Артем Петр Николаевич Плискин са били членове на група, която е разгърнала разрушителен зловреден софтуер и е предприела други незаконни действия в стратегическата полза на Русия чрез неоторизиран достъп до компютри, се казва в официалното съобщение.

Всичките шестима работят в Отдел 74455 на ГРУ, известен също от изследователите по киберсигурност като Sandworm Team, Telebot, Voodoo Bear и Iron Viking, съобщава Нова тв.

REWARD! Up to $10M for information on 6 Russian GRU hackers. They targeted U.S. critical infrastructure with malicious cyber ops. Send us info on their activities via our Dark Web-based tips line at: https://t.co/WvkI416g4Whttps://t.co/oZCKNHU3fY pic.twitter.com/u1NMAZ9HQl